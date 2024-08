Moskau: „Kiew hat zweite Front in Afrika eröffnet“

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, warf Kiew am Mittwoch vor, eine „zweite Front“ in Afrika eröffnet zu haben. Die ukrainische Regierung unterstütze „Terroristengruppen in den Staaten des Kontinents, die Moskau nahestehen“, fügte Sacharowa nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Nowosti hinzu.