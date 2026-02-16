In Uganda werden Soldaten für Russland rekrutiert

Soldaten werden verdeckt rekrutiert

Wie viele Ugandesen für die russischen Truppen in der Ukraine rekrutiert wurden, ist unklar. Allerdings erfuhr AFP aus Geheimdienstkreisen, dass im August neun Männer auf dem Flughafen Entebbe auf dem Weg nach Russland abgefangen wurden. Sie gehörten demnach zu einer Gruppe von mehr als hundert Ugandesen mit militärischer Erfahrung, die „verdeckt rekrutiert“ worden und in mehreren Kleingruppen ausgereist seien. Im Zusammenhang mit diesen Männern sei ein russischer Staatsbürger festgenommen worden. Dieser sei aber später freigelassen worden, die Ermittlungen seien ins Stocken geraten. Ansonsten wurden bisher keine Einsätze der ugandesischen Behörden gegen mutmaßliche Schleppernetzwerke gemeldet. Einige der ugandesische Rekruten würden aus Sicherheitsgründen nun über Kenia nach Russland ausreisten.