Wirbel um herabfallende Teile von altem Zollhaus

Straße gesperrt

Bürgermeister Christian Balogh (SPÖ) hat deswegen umgehend die Straße für Autos und Fußgänger sperren lassen. „Das ist das einzige, was ich tun kann“, meint er. Er verweist darauf, dass 2014 ein Abbruchbescheid erstellt worden sei und sieht die Behörde am Zug. Auch Gemeinderat Vinzenz Fleischhacker (FGM) – er brachte die Sache jetzt an die Öffentlichkeit – schlägt Alarm: „Ich erwarte und verlange eine sofortige Vollstreckung des Abbruchbescheides, da es sich um Gefahr im Verzug handelt. Wer haftet, wenn etwas passiert?“