Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In in Wien

Erstmals in Wien gratis Ninja Parcour probieren

Wien
10.07.2026 11:00
Ninja Warriors können im Donauzentrum ihre Kraft testen.
Ninja Warriors können im Donauzentrum ihre Kraft testen.(Bild: Jun Kim)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Ferien, Sommer, Urlaub – jetzt ist die beste Zeit, die vielen Events der Stadt genüsslich auszukosten. Etwa den Ninja Parcour im Westfield Donau Zentrum oder das Donauinsel Open Air.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach dem Donauinselfest ist vor dem Donauinsel Open Air. Die Veranstaltungsreihe hat sich in wenigen Jahren zu einem Fixtermin im Sommerkalender entwickelt und wächst stetig. Neben den Klassikern „Baller Island“ am 17. Juli, „Das 90er-Festival“ am Tag danach sowie „Forever Young – 80er“ und „Millenium Beats“ (24. und 25. Juli) treten heuer mit Roxette am 22. Juli und Rita Ora samt Milo am 23. Juli echte Superstars auf. Noch gibt es Tickets für alle Konzerte.

Die Donauinsel verwandelt sich sechs Tage lang in ein großes Open-Air-Konzert.
Die Donauinsel verwandelt sich sechs Tage lang in ein großes Open-Air-Konzert.(Bild: Renate Steinberger EL SHADDAI Ph)

Nachwuchstalente und Spritz
Musikalisch geht es auch beim Film Festival am Rathausplatz zu. Von Oper über Musical bis zu Rock wird auf der riesigen Leinwand vor dem ehrwürdigen Gebäude alles gezeigt, was die Herzen von Musikfans höher schlagen lässt. In diesem Jahr neu ist zudem die Nachwuchsbühne auf der Aperol Spritz Piazza, gleich gegenüber vom Burgtheater. Jeden Donnerstag bis einschließlich 30. August zeigen junge Künstler jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr ihr Können. Am 16. Juli steht Sinikka Monte auf der Bühne.

Spritzgetränke und Live-Musik am Rathausplatz.
Spritzgetränke und Live-Musik am Rathausplatz.(Bild: Dragan Dok)

Wie ein Ninja
Heute, Freitag und morgen, Samstag, macht die Ninja Parcour Tour – bekannt unter „Ninja Warrior“ aus dem Fernsehen – erstmals Halt in Österreich, und zwar im Westfield Donau Zentrum. Und das Beste: Jeder Besucher darf ohne Voranmeldung versuchen, die Hindernisse zu absolvieren und seine Kraft und Geschicklichkeit zu testen.

20 Sorten Bier probieren
Genuss und Vergnügen stehen beim Ottakringer Bierfest im Vordergrund. Noch bis 4. September verwandelt sich der Vorplatz der Brauerei am Ottakringer Platz 1 in den größten Pop-up-Biergarten des Landes. Neben dem Hopfen-Malz-Getränk steht Live-Musik im Vordergrund.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
10.07.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
17° / 30°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
16° / 30°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
15° / 29°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
14° / 29°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
13° / 30°
Symbol heiter

krone.tv

Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Der mutmaßliche Amoklauf in Bayern hätte noch viel schlimmer enden können, wie jetzt bekannt ...
Zufallsopfer in Bayern
Pistole bei Amoklauf versagte nach einem Schuss
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
132.548 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
103.073 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Ski Alpin
Ski-Familie trauert! Ex-Ski-Ass (41) gestorben
92.133 mal gelesen
Trauer um Ex-Ski-Ass TJ Lanning.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1848 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1097 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1042 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Mehr Wien
In in Wien
Erstmals in Wien gratis Ninja Parcour probieren
Nach „Greco-Farce“
Diese mutigen Helden hätten Auszeichnung verdient
Krone Plus Logo
Wegen kranker „Yosi“
Hundebesitzerin legt sich mit Wiener Linien an
„Krone“-Kommentar
Kürzere Ferien heißt länger schwitzen
Donauinsel Open Air
Leony als Support-Act für Weltstar Rita Ora
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf