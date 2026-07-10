Erstmals in Wien gratis Ninja Parcour probieren

Nachwuchstalente und Spritz

Musikalisch geht es auch beim Film Festival am Rathausplatz zu. Von Oper über Musical bis zu Rock wird auf der riesigen Leinwand vor dem ehrwürdigen Gebäude alles gezeigt, was die Herzen von Musikfans höher schlagen lässt. In diesem Jahr neu ist zudem die Nachwuchsbühne auf der Aperol Spritz Piazza, gleich gegenüber vom Burgtheater. Jeden Donnerstag bis einschließlich 30. August zeigen junge Künstler jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr ihr Können. Am 16. Juli steht Sinikka Monte auf der Bühne.