Erstmals in Wien gratis Ninja Parcour probieren

Ferien, Sommer, Urlaub – jetzt ist die beste Zeit, die vielen Events der Stadt genüsslich auszukosten. Etwa den Ninja Parcour im Westfield Donau Zentrum oder das Donauinsel Open Air.
Nach dem Donauinselfest ist vor dem Donauinsel Open Air. Die Veranstaltungsreihe hat sich in wenigen Jahren zu einem Fixtermin im Sommerkalender entwickelt und wächst stetig. Neben den Klassikern „Baller Island“ am 17. Juli, „Das 90er-Festival“ am Tag danach sowie „Forever Young – 80er“ und „Millenium Beats“ (24. und 25. Juli) treten heuer mit Roxette am 22. Juli und Rita Ora samt Milo am 23. Juli echte Superstars auf. Noch gibt es Tickets für alle Konzerte.
Nachwuchstalente und Spritz
Musikalisch geht es auch beim Film Festival am Rathausplatz zu. Von Oper über Musical bis zu Rock wird auf der riesigen Leinwand vor dem ehrwürdigen Gebäude alles gezeigt, was die Herzen von Musikfans höher schlagen lässt. In diesem Jahr neu ist zudem die Nachwuchsbühne auf der Aperol Spritz Piazza, gleich gegenüber vom Burgtheater. Jeden Donnerstag bis einschließlich 30. August zeigen junge Künstler jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr ihr Können. Am 16. Juli steht Sinikka Monte auf der Bühne.
Wie ein Ninja
Heute, Freitag und morgen, Samstag, macht die Ninja Parcour Tour – bekannt unter „Ninja Warrior“ aus dem Fernsehen – erstmals Halt in Österreich, und zwar im Westfield Donau Zentrum. Und das Beste: Jeder Besucher darf ohne Voranmeldung versuchen, die Hindernisse zu absolvieren und seine Kraft und Geschicklichkeit zu testen.
20 Sorten Bier probieren
Genuss und Vergnügen stehen beim Ottakringer Bierfest im Vordergrund. Noch bis 4. September verwandelt sich der Vorplatz der Brauerei am Ottakringer Platz 1 in den größten Pop-up-Biergarten des Landes. Neben dem Hopfen-Malz-Getränk steht Live-Musik im Vordergrund.
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