Verzögerungen im Bahnverkehr zu erwarten

Sperre zwischen Feldkirch und Buchs

Von 14. Juni bis 14. Oktober ist zudem die Bahnstrecke zwischen Feldkirch und Buchs (Kanton St. Gallen) wegen Bauarbeiten gesperrt. Auch hier komme es zu Fahrplanänderungen, Schienenersatzverkehr und Umleitungen. Der Fernverkehr westlich von Innsbruck werde um rund 30 Minuten verschoben. Züge in Richtung Vorarlberg fahren in Innsbruck dann rund eine halbe Stunde später ab, Züge Richtung Innsbruck starten in Vorarlberg wiederum eine halbe Stunde früher. Nahverkehrszüge würden angepasst. Man informiere rechtzeitig über alle Änderungen und arbeite eng mit der DB zusammen, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, so die ÖBB.