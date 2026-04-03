12 Millionen im Lotto: Gewinn aber nicht abgeholt

Für viele Menschen ist der Gedanke, über Nacht Millionär zu werden, ein verlockender Traum. Für einen Spieler aus Bexley im Südosten Londons wurde er jedoch zum Albtraum: Ein Lotto-Jackpot in Höhe von 10,6 Millionen Pfund (ca. 12,3 Millionen Euro) ist verfallen, weil das Ticket nicht rechtzeitig eingelöst wurde.