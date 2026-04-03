Jackpot damit dahin
12 Millionen im Lotto: Gewinn aber nicht abgeholt
Für viele Menschen ist der Gedanke, über Nacht Millionär zu werden, ein verlockender Traum. Für einen Spieler aus Bexley im Südosten Londons wurde er jedoch zum Albtraum: Ein Lotto-Jackpot in Höhe von 10,6 Millionen Pfund (ca. 12,3 Millionen Euro) ist verfallen, weil das Ticket nicht rechtzeitig eingelöst wurde.
Lotto-Spieler in Großbritannien haben 180 Tage Zeit, um ihre Gewinne zu beanspruchen. Danach verfällt der Anspruch. Trotz intensiver Suche konnte der Betreiber der National Lottery, Allwyn, allerdings keinen gültigen Anspruch für das am 4. Oktober gekaufte Ticket bestätigen.
Wie der britische „Guardian“ berichtet, ist es ungewöhnlich, dass ein so hoher Gewinn nicht eingelöst wird. Normalerweise bleiben nur kleinere Preise unbeansprucht.
Lebensverändernde Summe einfach „verpasst“
Andy Carter, leitender Gewinnerberater bei Allwyn, erklärte gegenüber dem Blatt: „Trotz einer umfangreichen Suche nach dem mysteriösen Bexley-Millionär kann ich bestätigen, dass der Ticketinhaber seinen Lotto-Gewinn nicht geltend gemacht hat und diese lebensverändernde Summe nun leider verpasst hat.“
Das verfallene Geld wird nun wohltätigen Projekten zugutekommen, die von der National Lottery unterstützt werden. Carter wies darauf hin, dass wöchentlich rund 33 Millionen Pfund (etwa 38,3 Millionen Euro) an national geförderte Projekte fließen, darunter auch Initiativen in Bexley.
Weitere unbeanspruchte Großgewinne
Beispiele sind das Community-Projekt „Exchange Erith“, das Kunst- und Handwerksaktivitäten anbietet, sowie der „You and Me Happy Family Children’s Disability Trust“, der inklusive Unterstützung für behinderte Kinder und ihre Betreuer leistet.
Neben dem Bexley-Jackpot gibt es laut „Guardian“ derzeit fünf weitere „Major“-Lotto-Gewinne von über 3,2 Millionen Pfund (ca. 3,7 Millionen Euro), die noch nicht eingelöst wurden. Darunter befinden sich drei EuroMillions- oder Lotto-Tickets im Wert von jeweils rund 1 Million Pfund (ca. 1,15 Millionen Euro).
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