Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft

Er fühle „noch viel Kraft und Energie“ in sich. Zudem glaube er, dass die Kunst des Lebens darin bestehe, aus jeder Situation das Bestmögliche zu machen. „Es ist unbestreitbar, dass mich ein unvorhergesehener Rückschlag, ein schwarzer Schwan, mit existenzieller Wucht getroffen hat. Aber das wird mich nicht davon abhalten, wieder aufzustehen“, sagte der Manager, der bereits seit 2020 in Untersuchungshaft sitzt.