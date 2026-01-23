Prominente ehren Valentino bei Trauerfeier in Rom

In Rom verabschiedet sich die Modewelt heute von einer ihrer größten Ikonen. Prominente Bewunderer und langjährige Weggefährten versammelten sich am Freitagvormittag in der majestätischen Basilika Santa Maria degli Angeli zur Trauerfeier, bevor Valentino Garavani im Tempietto des Friedhofs Prima Porta seine letzte Ruhe findet.
Zur Trauerfeier in Rom erschienen unter anderem die britische Schauspielerin Liz Hurley mit ihrem Sohn Damian sowie Valentinos langjährige Weggefährtin Donatella Versace. Auch Modeikone Anna Wintour und US‑Designer Tom Ford wurden auf dem Weg in die Basilika gesehen. Zudem nahmen Schauspielerin Anne Hathaway sowie die Modeschöpfer Anna Fendi und Brunello Cucinelli Abschied von dem Couturier.
Der Trauergottesdienst für den italienischen Modeschöpfer, der am 20. Jänner im Alter von 93 Jahren verstorben ist, begann um 11 Uhr. Laut italienischen Medien wird die Trauerfeier von Pfarrer Don Pietro Guerini geleitet und musikalisch von Werken Mozarts, Schuberts Ave Maria, Faurés und Puccinis untermalt.
Zum Abschluss spricht Giancarlo Giammetti, langjähriger Lebensgefährte und Weggefährte des Designers.
Tausende Menschen nahmen Abschied
Am Mittwoch und Donnerstag war Valentinos Sarg im Firmensitz seines ehemaligen Modehauses nahe der Spanischen Treppe aufgebahrt, Tausende Menschen nahmen von ihm Abschied, darunter Stars der internationalen Modeszene wie Donatella Versace, Lavinia Biagiotti und der Ex-Kreativdirektor der Modegruppe Valentino, Pierpaolo Piccioli.
Vor den verdunkelten Schaufenstern der Boutique an der Piazza di Spagna blieben am Abend Dutzende rote und weiße Rosen zurück – und zahlreiche handgeschriebene Botschaften. „Ich habe Modedesign studiert, Sie waren für mich ein Traum und ein Vorbild“, heißt es auf einem Zettel.
Valentinos letzte Worte
Weitere persönliche Erinnerungen teilten langjährige Mitarbeiter und Models. Sie beschrieben Garavani als stilvoll, großzügig und von großer menschlicher Wärme. Besonders bewegend waren die Worte von Valentinos langjährigem Partner Bruce Hoeksema, der berichtete, die letzten Worte des Designers seien gewesen: „Ich liebe dich.“
Nach der Trauerfeier wird der Sarg zum Friedhof Flaminio im Stadtteil Prima Porta überführt. Dort findet Valentino Garavani seine letzte Ruhe in der von ihm und seinem langjährigen Weggefährten Giancarlo Giammetti errichteten Familienkapelle.
Gemeinsamer Tempel
Es handelt sich um ein rundes Grabmal mit großzügigen Grünflächen. Der 83-jährige Giammetti, Geschäftspartner und früherer Lebensgefährte des Designers, hat bereits angekündigt, ebenfalls dort beigesetzt werden zu wollen. Eine Glastür mit schlichtem schmiedeeisernem Rahmen ermöglicht den Zugang und bewahrt zugleich die Privatsphäre.
Über dem Eingang ist links der Name „Garavani“ zu lesen, rechts „Giammetti“ – ein bewusstes Zeichen für eine außergewöhnliche Lebens- und Schaffensgemeinschaft.
