Prominente ehren Valentino bei Trauerfeier in Rom

Zur Trauerfeier in Rom erschienen unter anderem die britische Schauspielerin Liz Hurley mit ihrem Sohn Damian sowie Valentinos langjährige Weggefährtin Donatella Versace. Auch Modeikone Anna Wintour und US‑Designer Tom Ford wurden auf dem Weg in die Basilika gesehen. Zudem nahmen Schauspielerin Anne Hathaway sowie die Modeschöpfer Anna Fendi und Brunello Cucinelli Abschied von dem Couturier.