Modewelt, Stars und Royals trauern um Valentino

Die internationale Modewelt steht still: Stars, Royals und Designergrößen trauern um Valentino Garavani. Der legendäre italienische Couturier ist am Montag im Alter von 93 Jahren gestorben – und mit ihm verliert die Haute Couture eine ihrer prägendsten Ikonen.
Als Gründer seines gleichnamigen Modehauses schuf er ein globales Imperium und verewigte das unverwechselbare „Valentino‑Rot“ in der Geschichte der Mode. Nach seinem kometenhaften Aufstieg an die Spitze der Couture verabschiedete er sich 2008 aus dem aktiven Berufsleben, blieb jedoch bis zuletzt eine lebende Legende.
„Unermüdliches Streben nach Schönheit“
Giancarlo Giammetti, Valentinos Geschäftspartner und langjähriger Lebenspartner, veröffentlichte auf Instagram ein Foto vom Modezaren mit der Bildunterschrift „forever“. „Valentinos Leben war ein Leuchtfeuer im unermüdlichen Streben nach Schönheit. Von derselben Schönheit geleitet, werden wir sein Andenken mit unserer tiefsten Hingabe ehren“, teilte das Modeunternehmen Valentino mit, das im Besitz eines katarischen Investmentfonds ist.
Donatella Versace trauert um den Modepapst
„Heute haben wir einen wahren Maestro verloren, der für seine Kunst für immer in Erinnerung bleiben wird. Meine Gedanken sind bei Giancarlo Giammetti, der all die Jahre nie von seiner Seite gewichen ist. Wir werden Valentino niemals vergessen“, kommentierte die italienische Stardesignerin Donatella Versace, die Valentino gut kannte.
Auch der CEO des Luxuskonzerns Kering, der Italiener Luca De Meo, trauert um Valentino: „Er hat Eleganz zu einer universellen Sprache erhoben und Tradition und Innovation mit seltener Genauigkeit verbunden. Sein Vermächtnis bleibt einer der stärksten Ausdrucksformen italienischer Kultur. Sein Geist wird durch das Haus, das seinen Namen trägt, weiterleben.“
„Unbestrittener Protagonist der Mode“
Auch Designer, die für Valentino gearbeitet haben, trauern um den Meister der Schönheit und Eleganz. „Valentino Garavani war nicht nur ein unbestrittener Protagonist der Mode, sondern eine zentrale Figur der italienischen Kulturgeschichte. Ein Mann, der die Grenzen des Möglichen verschob und die Welt mit seltener Zartheit, stiller Strenge und grenzenloser Liebe zur Schönheit durchquerte“, betonte Alessandro Michele, Kreativdirektor bei der Maison Valentino.
Auch Pierpaolo Piccioli, Kreativdirektor bei Balenciaga, würdigte den verstorbenen Modepapst. „Für dich war Schönheit niemals Luxus, sondern ein Schutz, ein Schild gegen die Welt. Du warst mein Mentor, ohne je ein Rednerpult zu brauchen; du hattest keines nötig. Du hast mir beigebracht, dass Mode Freude ist – wenn auch eine zutiefst ernste Art von Freude“, so Piccioli.
Auch Sophia Loren gedenkt
Mehrere Stars, die Valentino eingekleidet hatte, erinnerten an den Nobelschneider – wie Sophia Loren. „Du hattest eine gütige Seele, reich an Menschlichkeit. Du warst ein Freund, und deine Kunst und Leidenschaft werden für immer eine Quelle der Inspiration bleiben. Es war ein Privileg, dich zu kennen, und ich werde dich immer in mir tragen“, so Loren.
Paltrow: „Habe ihn so sehr geliebt“
Die US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow schrieb auf Instagram: „Ich hatte so Glück, Valentino zu kennen und zu lieben, den echten Mann zu kennen, privat. Der Mann, der in Schönheit verliebt war, seine Familie, seine Musen, seine Freunde. Seine Hunde, seine Gärten und eine gute Hollywoodgeschichte. Ich habe ihn so sehr geliebt. Ich fand es toll, wie er mich immer genervt hat, ,zumindest ein bisschen Mascara zu tragen‘, wenn ich zum Abendessen kam. Ich liebte sein ungezogenes Lachen. Das fühlt sich an wie das Ende einer Ära. Er wird von mir und allen, die ihn liebten, sehr vermissen. Ruhe in Frieden, Vava!“
Valentino kleidete auch mehrere Topmodels ein. „Valentino war ein Meister, und es war eine Ehre und ein großes Privileg, ihn zu kennen und für ihn zu modeln. Ich werde mich immer an seine große Freundlichkeit und unendliche Eleganz erinnern“, so das Ex-Topmodel Carla Bruni-Sarkozy, Ehefrau von Frankreichs ehemaligem Präsidenten Nicolas Sarkozy. „Valentino ist das, woraus wahre Legenden gemacht sind, und lebt für immer weiter durch die Marke, die er geschaffen hat – die Verkörperung zeitloser Eleganz und Glamours“, kommentierte das deutsche Topmodel Claudia Schiffer.
Prinzessin dankt für royales Hochzeitskleid
Prinzessin Madeleine erinnerte daran, dass Valentino ihr legendäres Hochzeitskleid designt hat. Sie schrieb neben ein Bild seiner Entwürfe: „Mit tiefer Trauer und einem Herzen voller Dankbarkeit erinnere ich mich an den unvergleichlichen Valentino Garavani. Seine außergewöhnliche Liebe zum Detail, seine zeitlose Eleganz und sein unverwechselbarer Sinn für Humor machten jeden Moment in seiner Gegenwart unvergesslich. Er hatte nie Angst, seine wahren Gedanken auszusprechen, immer mit Ehrlichkeit, Wärme und Witz. Er hat mein Brautkleid mit solcher Sorgfalt, Kunstfertigkeit und Freude erschaffen – ein Geschenk, das ich für immer schätzen werde.“
Aufbahrung in Rom
Die Aufbahrung von Valentinos Sarg ist am Mittwoch und Donnerstag in Rom im Sitz des Modehauses nahe der Spanischen Treppe vorgesehen. Die Trauerfeier wird am Freitag in der Basilika Santa Maria degli Angeli stattfinden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.