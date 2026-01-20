Modewelt, Stars und Royals trauern um Valentino

Paltrow: „Habe ihn so sehr geliebt“

Die US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow schrieb auf Instagram: „Ich hatte so Glück, Valentino zu kennen und zu lieben, den echten Mann zu kennen, privat. Der Mann, der in Schönheit verliebt war, seine Familie, seine Musen, seine Freunde. Seine Hunde, seine Gärten und eine gute Hollywoodgeschichte. Ich habe ihn so sehr geliebt. Ich fand es toll, wie er mich immer genervt hat, ,zumindest ein bisschen Mascara zu tragen‘, wenn ich zum Abendessen kam. Ich liebte sein ungezogenes Lachen. Das fühlt sich an wie das Ende einer Ära. Er wird von mir und allen, die ihn liebten, sehr vermissen. Ruhe in Frieden, Vava!“