Italiener nehmen Abschied von Modepapst Valentino

Spekulationen über Erbe

Unterdessen gibt es Spekulationen über das Erbe des Modepapstes, das auf bis zu zwei Milliarden Euro geschätzt wird. Zum Vermögen sollen unter anderem Gesellschaften auf der Kanalinsel Guernsey, umfangreiche Immobilien in Italien und Frankreich sowie eine Luxusjacht und ein Privatflugzeug gehören.