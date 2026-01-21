Vorteilswelt
Sarg in Rom aufgebahrt

Italiener nehmen Abschied von Modepapst Valentino

Society International
21.01.2026 11:42
Der Sarg von Modepapst Valentino wurde am Mittwoch im Firmensitz des gleichnamigen Modehauses ...
Der Sarg von Modepapst Valentino wurde am Mittwoch im Firmensitz des gleichnamigen Modehauses nahe der Spanischen Treppe in Rom aufgebahrt.(Bild: AFP/STEFANO COSTANTINO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Leichnam des am Montag verstorbenen Modeschöpfers Valentino Garavani ist im Firmensitz des gleichnamigen Modehauses nahe der Spanischen Treppe in Rom aufgebahrt worden. Empfangen wurde der Sarg vor dem Gebäude von Garavanis langjährigem Weggefährten Giancarlo Giammetti. Die Boutique an der Piazza di Spagna zeigte schwarz verhängte Schaufenster.

Erwartet wird, dass am Mittwoch und Donnerstag mehrere tausend Menschen Abschied von dem im Alter von 93 Jahren verstorbenen Designer nehmen. Die Trauerfeier ist für Freitag in der Basilika Santa Maria degli Angeli im Zentrum Roms vorgesehen.

Spekulationen über Erbe
Unterdessen gibt es Spekulationen über das Erbe des Modepapstes, das auf bis zu zwei Milliarden Euro geschätzt wird. Zum Vermögen sollen unter anderem Gesellschaften auf der Kanalinsel Guernsey, umfangreiche Immobilien in Italien und Frankreich sowie eine Luxusjacht und ein Privatflugzeug gehören.

Valentinos Lebensgefährte Giancarlo Giammetti erwartete am Mittwoch den Sarg des verstorbenen ...
Valentinos Lebensgefährte Giancarlo Giammetti erwartete am Mittwoch den Sarg des verstorbenen Modedesigners.(Bild: EPA/MASSIMO PERCOSSI)

Zudem hielt Valentino kleinere, strategisch wichtige Beteiligungen an mehreren Gesellschaften.

  Die Erbfolge dürfte durch ein Testament geregelt werden. Valentino Garavani hatte keine eigenen Kinder, hinterlässt jedoch enge Vertraute. Dazu zählen sein langjähriger Lebens- und Geschäftspartner Giancarlo Giammetti (83), das frühere US-Model Bruce Hoeksema (68), der Brasilianer Carlos Souza mit seiner Familie sowie sein Großneffe Oscar Garavani (59), heute selbst Designer.

Die Schaufenster der Valentino-Boutique in Rom waren schwarz verhängt.
Die Schaufenster der Valentino-Boutique in Rom waren schwarz verhängt.(Bild: AFP/STEFANO COSTANTINO)

Besaß Schloss und Luxusjacht 
Ein Schwerpunkt des Vermögens liegt im Immobilienbereich. Zu den wertvollsten Objekten zählt das Schloss Wideville aus dem 16. Jahrhundert nahe Paris, das Valentino Mitte der 1990er-Jahre über eine niederländische Gesellschaft erwarb. Der damalige Kaufpreis lag bei rund 12,3 Millionen Euro, der heutige Marktwert dürfte deutlich höher sein.

Auch die 47 Meter lange Jacht „T.M. Blue One“ gehört zum Nachlass und wird derzeit auf rund 12,4 Millionen Euro geschätzt.

