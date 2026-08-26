Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Tirol

Junger Großdealer muss nach Rückfall ins Gefängnis

Tirol
26.08.2026 18:00
Der Angeklagte handelte auch mit Kokain (Symbolbild).
Der Angeklagte handelte auch mit Kokain (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Markus Stegmayr
Porträt von Andreas Moser
Von Markus Stegmayr und Andreas Moser

Ein erst 19-jähriger Tiroler handelte im großen Stil mit Cannabis, Kokain sowie Ecstasy – nicht zum ersten Mal kam er mit dem Gesetz in Konflikt. Sein rascher Rückfall und enorme Mengen hatten am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck eine unbedingte Gefängnisstrafe zur Folge. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Für den Angeklagten sah es beim Prozess am Landesgericht schon anfangs nicht gut aus. Bereits einmal war er wegen eines Drogendelikts zu zehn Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden, davon musste er drei Monate absitzen. Wiederum drei Monate später wurde er im Mai rückfällig, stieg erneut in großem Stil in die Szene ein.

„Selbst drogenabhängig, seit ich 14 bin“
Er sei zu dieser Zeit drogenabhängig gewesen, wie schon „seit ich 14 bin“, sagte er vor Richter Andreas Fleckl und den Schöffen. Konsumiert habe er vor allem Kokain, Cannabis und viel Alkohol, führte er weiter aus. Dass er Cannabis, Kokain, Ecstasy und auch LSD-Trips eingeführt und gehandelt habe, gab er zu.

25-fache Grenzmenge noch überschritten
Die Menge war dabei offenbar enorm. Der Staatsanwalt eruierte die „mehr als 25-fache Grenzmenge“. Auch die sichergestellte Geldsumme legte wohl groß angelegte Deals nahe. Man fand 50.000 Euro bei dem jungen Tiroler. Insgesamt befindet man sich bei diesem Delikt und diesen Mengen in der höchsten Strafandrohung – bis zu 15 Jahre!

Der Angeklagte vor Richter Andreas Fleckl beim Prozess.
Der Angeklagte vor Richter Andreas Fleckl beim Prozess.(Bild: Markus Stegmayr)

Der Schöffensenat hielt schließlich zwei Jahre und neun Monate sowie den Widerruf der sieben Monate bedingten Haft „schuld- und tatangemessen“. Mildernd sei dabei der Alter des Angeklagten sowie das reumütige Geständnis, sagte Fleckl.

Rückfall und Vorstrafen erhöhten Strafmaß
Erschwerend sei hingegen, dass es mehreren Vergehen gewesen seien, ein rascher Rückfall erfolgt sei sowie einschlägige Vorstrafen vorlägen. „An einem Widerruf führte jedenfalls kein Weg vorbei“, ergänzte Fleckl. Für den Angeklagten sei „Therapie statt Strafe“ jedenfalls nicht mehr möglich gewesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
26.08.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
209.562 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
176.349 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
139.703 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3512 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1857 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1398 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf