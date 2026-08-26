Junger Großdealer muss nach Rückfall ins Gefängnis

„Selbst drogenabhängig, seit ich 14 bin“

Er sei zu dieser Zeit drogenabhängig gewesen, wie schon „seit ich 14 bin“, sagte er vor Richter Andreas Fleckl und den Schöffen. Konsumiert habe er vor allem Kokain, Cannabis und viel Alkohol, führte er weiter aus. Dass er Cannabis, Kokain, Ecstasy und auch LSD-Trips eingeführt und gehandelt habe, gab er zu.