EU-Ausgaben: Nettozahler wollen Notbremse ziehen

Der Anlass für das Treffen ist die erhebliche Unruhe, welche die Zahlen der Europäischen Kommission in den Finanzministerien der Geberländer ausgelöst haben. Im Sommer 2025 legte die Brüsseler Behörde einen Entwurf vor, der ein Gesamtvolumen von rund zwei Billionen Euro vorsieht — ein nomineller Anstieg von über 60 Prozent im Vergleich zur laufenden Periode 2021-2027 (1,226 Billionen Euro). Auch ein Vermittlungsversuch des zypriotischen Ratsvorsitzes im Sommer 2026, der das Volumen auf 1,948 Billionen Euro senkte, beruhigte die Gemüter kaum. Nun liegt der Ball beim irischen Vorsitz, der einen neuen Kompromiss vorlegen muss.