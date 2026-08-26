Zweiter Etappensieg für Brennan bei der Vuelta

Der Brite Matthew Brennan (Team Visma) hat am Mittwoch im Zielsprint seinen zweiten Etappensieg bei der Vuelta a Espana geholt. Tadej Pogacar behält indes das Rote Trikot, Felix Gall bleibt im Gesamtklassement auf Rang sieben.
Erstmals ist die Vuelta am Mittwoch auf der 5. Etappe auf spanischen Boden gekommen. Das britische Top-Talent Matthew Brennan (Visma) gewann auch den zweiten Sprint der Spanien-Rundfahrt. Der 21-jährige Radprofi siegte nach 173,3 Kilometern zwischen Falset und Roquetes vor dem Belgier Jordi Meeus und dem Italiener Vincenzo Albanese. Brennan hatte schon die zweite Etappe für sich entschieden.
Top-Favorit Pogacar (UAE) liegt weiterhin 3:21 Minuten vor seinem Landsmann und viermaligen Vuelta-Sieger Primoz Roglic. Gall folgt mit 3:57 Minuten Rückstand und sein Edelhelfer und Decathlon-Teamkollege Gregor Mühlberger ist Gesamt-Elfter ( +4:34 Min.).
Chance für Gall
Der Donnerstag ist wieder etwas für die Kletterer wie auch Gall, womöglich hat eine Fluchtgruppe gute Chancen. Das härteste Hindernis auf den 177,4 Kilometern zwischen Alcossebre und Castello wartet in der Schlussphase des Teilstücks. Rund 20 Kilometer vor dem Ziel wird der Puerto El Bartolo überquert, ein 9,4 Kilometer langer Anstieg mit durchschnittlich sieben Prozent Steigung. Der obere Teil beinhaltet zudem einen Schotterabschnitt. Insgesamt sind rund 3.000 Höhenmeter zu bewältigen.
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