Zweiter Etappensieg für Brennan bei der Vuelta

Chance für Gall

Der Donnerstag ist wieder etwas für die Kletterer wie auch Gall, womöglich hat eine Fluchtgruppe gute Chancen. Das härteste Hindernis auf den 177,4 Kilometern zwischen Alcossebre und Castello wartet in der Schlussphase des Teilstücks. Rund 20 Kilometer vor dem Ziel wird der Puerto El Bartolo überquert, ein 9,4 Kilometer langer Anstieg mit durchschnittlich sieben Prozent Steigung. Der obere Teil beinhaltet zudem einen Schotterabschnitt. Insgesamt sind rund 3.000 Höhenmeter zu bewältigen.