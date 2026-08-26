Futtermangel: „Jetzt werden viele Bauern aufhören“

Eines, das er weder mitmachen kann noch will, „mir fehlen die Kuh oder das Kalb dann ja im nächsten Jahr, somit die Erwerbsgrundlage. Wenn ich in der Lage kommen würde, bricht mir das Herz.“ Er ist sicher, dass es so nicht weitergehen kann, „wir brauchen Lösungen. Und zwar nicht über Förderungen, sondern ehrliche Preisanpassungen.“ Sonst sehe unsere Landwirtschaftssituation und die ganze Landschaft ohne Bauern ziemlich trist aus.