Vor dem Anpfiff droht Austria eine Schlammschlacht

Klage droht

Bei Zagiczek handelt es sich nach Austria-Ansicht „nur“ um eine Verlängerung – was die WTF aber anders sieht, daher einen Anwalt engagierte. Im Gutachten wurde festgehalten, dass hier von einer Neubestellung die Rede ist. Sollte mit Zagiczek, unter dem sowohl der Cut mit der Bank Austria als auch der Stadionverkauf an die Stadt Wien gelang und die Veilchen die Lizenz dreimal in erster Instanz erhielten, morgen um zwei Jahre verlängert werden, wird man Klage einreichen. Was erneut eine Schlammschlacht hinter den Kulissen auslösen würde, das Sportliche wieder einmal in den Hintergrund rückt – traurig.