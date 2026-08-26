„Rocky Horror Picture“-Star Tim Curry ist tot

Er war der teuflische Clown Pennywise, der exzentrische Dr. Frank-N-Furter und eine der schillerndsten Figuren des britischen Films und Theaters: Tim Curry ist tot. Der dreimal für einen Tony Award nominierte Schauspieler starb im Alter von 80 Jahren in seinem Haus in Los Angeles.
Curry starb am Dienstagabend, wie das US-Promiportal „TMZ“ berichtete. Der Schauspieler hatte 2012 einen schweren Schlaganfall erlitten.
Als Frank-N-Furter wurde er zur Kultfigur
International bekannt wurde Curry vor allem als verführerischer, sich in Frauenkleidung präsentierender Wissenschaftler Dr. Frank-N-Furter in „The Rocky Horror Picture Show“.
Seine Reise mit dem Kult-Musical begann bereits in der ursprünglichen Bühnenproduktion. Curry spielte Frank-N-Furter zunächst in einem kleinen Theater im Obergeschoss des Londoner Royal Court Theatre. Er blieb dem Stück treu, als die sexuelle Farce in größere Londoner Spielstätten und schließlich an den Broadway wechselte.
1975 übernahm Curry die Rolle auch in der Verfilmung für 20th Century Fox. An seiner Seite spielten damals eine junge Susan Sarandon und Barry Bostwick.
Auch als Pennywise sorgte er für Angst
Curry zeigte seine Wandlungsfähigkeit jedoch auch in zahlreichen anderen Rollen. Besonders berüchtigt wurde seine Darstellung des Pennywise in der Verfilmung von Stephen Kings „Es“ („It“). Als dämonischer Clown sorgte er damit bei einem großen Publikum für Schrecken.
Darüber hinaus war Curry ein äußerst produktiver Sprecher und lieh zahlreichen Figuren seine Stimme.
Mit seinem markanten Spiel wurde Curry über Jahrzehnte zu einem Spezialisten für exzentrische und oftmals düstere Charaktere. Nun ist der Schauspieler im Alter von 80 Jahren gestorben.
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