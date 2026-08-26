„Rocky Horror Picture“-Star Tim Curry ist tot

Seine Reise mit dem Kult-Musical begann bereits in der ursprünglichen Bühnenproduktion. Curry spielte Frank-N-Furter zunächst in einem kleinen Theater im Obergeschoss des Londoner Royal Court Theatre. Er blieb dem Stück treu, als die sexuelle Farce in größere Londoner Spielstätten und schließlich an den Broadway wechselte.