Letzte Hitzewelle kommt, aber keine Tropennacht

Heißer Donnerstag

Der Donnerstag wird dann noch einmal hochsommerlich. Im Norden und Osten ist die Sonne Dauergast, Wolken machen ihr den Platz am Himmel in diesen Regionen nicht streitig. Entlang des Alpenhauptkamms, den Tauern und Karnischen Alpen türmen sich allerdings nach und nach Wolken auf, am Nachmittag könnte das in diesen Regionen Schauer bringen. Die Temperaturen steigen jedenfalls wieder stark an. In allen Bundesländern ist der 30er locker drin.