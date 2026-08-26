Letzte Hitzewelle kommt, aber keine Tropennacht

Die wohl letzte Hitzewelle des heurigen Jahres hat sich ihren Weg nach Österreich gebahnt. Bevor sie am Freitag endet, zeigt der Sommer noch einmal, was er kann. Tropische Temperaturen bleiben zumindest in der kommenden Nacht aber aus. Es darf gut durchgelüftet werden.
Der Abend könnte vor allem noch in Teilen Niederösterreichs, im Mittel- und Südburgenland sowie in einigen Tiroler Regionen nass werden. Vor allem in Tirol könnte auch noch das ein oder andere Gewitter durchziehen.
Im übrigen Land startet aber bereits der Abend trocken, nur vereinzelt zeigen sich Wolken. Vielerorts verläuft die Nacht sogar sternenklar. Nur in der Steiermark und in Kärnten könnte sich laut Prognose Hochnebel ausbreiten.
Eine Tropennacht erwartet uns nicht. Die Temperaturen sinken wohl überall unter die 20-Grad-Marke.
Heißer Donnerstag
Der Donnerstag wird dann noch einmal hochsommerlich. Im Norden und Osten ist die Sonne Dauergast, Wolken machen ihr den Platz am Himmel in diesen Regionen nicht streitig. Entlang des Alpenhauptkamms, den Tauern und Karnischen Alpen türmen sich allerdings nach und nach Wolken auf, am Nachmittag könnte das in diesen Regionen Schauer bringen. Die Temperaturen steigen jedenfalls wieder stark an. In allen Bundesländern ist der 30er locker drin.
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