Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gemischte Bilanz

Weniger Firmenpleiten, mehr private Schuldenfälle

Salzburg
08.07.2026 21:00
Das Baugewerbe war am stärksten betroffen.
Das Baugewerbe war am stärksten betroffen.(Bild: P. Huber)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Salzburgs Insolvenzbilanz zeigt zwei gegensätzliche Entwicklungen: Die Zahl der Firmenpleiten sank im ersten Halbjahr deutlich. Gleichzeitig stiegen Privatinsolvenzen, Schuldenvolumen und Fälle bei älteren Menschen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Salzburg verzeichnet im ersten Halbjahr deutlich weniger Firmeninsolvenzen, zugleich geraten mehr Privatpersonen in finanzielle Not. Insgesamt wurden 188 Firmenpleiten registriert, 20,3 Prozent weniger als im Vorjahr. 103 Verfahren wurden eröffnet, 85 Anträge mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen, so berichtet der Alpenländische Kreditorenverband (AKV).

Am stärksten betroffen waren Baugewerbe, Gastronomie und wirtschaftliche Dienstleistungen. Die Passiva beliefen sich auf rund 88,08 Millionen Euro, 542 Beschäftigte waren betroffen. Größter Fall war die GTB Bau GmbH mit 10,88 Millionen Euro Schulden.

Lesen Sie auch:
Mit den Fahrzeugaufbauten der Firma Trilety wurden etwa auch die Pflaster in Hallein gereinigt.
Ende quasi besiegelt
Diese Traditionsfirma in Hallein wird geschlossen
08.07.2026
Insolvenz-Statistik
Salzburgs Firmenpleiten sinken, Schulden steigen
17.06.2026
Trilety insolvent
Fahrzeugbauer schlittert in Millionen-Pleite
18.06.2026

Bei den Privatinsolvenzen stieg die Zahl hingegen um 6,9 Prozent auf 218 Fälle. 205 Schuldenregulierungsverfahren wurden eröffnet. Die Gesamtverbindlichkeiten erhöhten sich auf 27,77 Millionen Euro, im Schnitt waren das rund 135.400 Euro pro Fall. Besonders häufig betroffen waren 40- bis 59-Jährige. Deutlich stieg die Zahl der Verfahren bei über 60-Jährigen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
08.07.2026 21:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der mutmaßliche Amoklauf in Bayern hätte noch viel schlimmer enden können, wie jetzt bekannt ...
Zufallsopfer in Bayern
Pistole bei Amoklauf versagte nach einem Schuss
Brennpunkt Medien
KI als Chef? Wer künftig über Jobs entscheidet
42 Sika-Hirsche leben bei der Familie Bernsteiner, derzeit bedroht von einer grotesken ...
Irrtum aus Brüssel?
Experten zerlegen Sika-Hirsch-Argument der EU
Vorsichtige Entwarnung: Das Hochhaus „bewegt sich nicht mehr“. In einige der evakuierten Gebäude ...
Hochhaus stabilisiert
Projektleiter sieht „typisches Bau-Missgeschick“
Raffinerie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV in Schwechat
Hattmannsdorfer:
„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
143.883 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
120.707 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
87.513 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
Trump setzt Verwirrspiel um Iran-Eskalation fort
1065 mal kommentiert
Donald Trump hat die Waffenruhe für beendet erklärt und kündigt „eine harte Nacht“ für den Iran ...
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
950 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
898 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf