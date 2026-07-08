Weniger Firmenpleiten, mehr private Schuldenfälle

Bei den Privatinsolvenzen stieg die Zahl hingegen um 6,9 Prozent auf 218 Fälle. 205 Schuldenregulierungsverfahren wurden eröffnet. Die Gesamtverbindlichkeiten erhöhten sich auf 27,77 Millionen Euro, im Schnitt waren das rund 135.400 Euro pro Fall. Besonders häufig betroffen waren 40- bis 59-Jährige. Deutlich stieg die Zahl der Verfahren bei über 60-Jährigen.