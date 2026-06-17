Salzburgs Firmenpleiten sinken, Schulden steigen

KSV-Regionalleiterin Petra Wögerbauer warnt vor voreiligen Schlüssen: „Es ist deutlich zu früh von einer Trendumkehr zu sprechen, dennoch werten wir es als positives Signal, dass wir heute von einem Rückgang bei den Fallzahlen sprechen können.“ Die bisher größte eröffnete Insolvenz betraf die GTB Bau GmbH in Anif mit rund zehn Millionen Euro Verbindlichkeiten.