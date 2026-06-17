Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Insolvenz-Statistik

Salzburgs Firmenpleiten sinken, Schulden steigen

Salzburg
17.06.2026 17:00
Weniger Insolvenzen und Privatkonkurse, mehr Betroffen und mehr Schulden
Weniger Insolvenzen und Privatkonkurse, mehr Betroffen und mehr Schulden(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Salzburg verzeichnet im ersten Halbjahr weniger Unternehmens- und Privatinsolvenzen. Entwarnung gibt es dennoch nicht: Bei Firmen steigen Schulden, Gläubiger und betroffene Beschäftigte, bei Privatpersonen wächst die durchschnittliche Schuldenlast auf mehr als 141.000 Euro.

0 Kommentare

Salzburg meldet weniger Insolvenzen – doch hinter dem Rückgang stehen höhere Schulden und mehr Betroffene. Laut Hochrechnung des KSV1870 mussten im ersten Halbjahr 176 Unternehmen Insolvenz anmelden, um 18,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Nur Tirol verzeichnete bundesweit einen stärkeren Rückgang. Pro Gerichtstag bedeutete das dennoch rund 1,4 Firmenpleiten.

Weniger Fälle, höhere Schäden
106 Verfahren wurden eröffnet, 70 mangels Kostendeckung nicht. In diesen Betrieben fehlten selbst die 4000 Euro für die Gerichtskosten. Während die Fallzahl sank, stieg die Zahl der Gläubiger um 13 Prozent auf 2010. Auch 720 Arbeitnehmer waren betroffen, 53 Prozent mehr als im Vorjahr. Die vorläufigen Passiva erhöhten sich um zwölf Prozent auf rund 84 Millionen Euro.

KSV-Regionalleiterin Petra Wögerbauer warnt vor voreiligen Schlüssen: „Es ist deutlich zu früh von einer Trendumkehr zu sprechen, dennoch werten wir es als positives Signal, dass wir heute von einem Rückgang bei den Fallzahlen sprechen können.“ Die bisher größte eröffnete Insolvenz betraf die GTB Bau GmbH in Anif mit rund zehn Millionen Euro Verbindlichkeiten.

Besonders häufig traf es Beherbergung und Gastronomie mit 27 Fällen, gefolgt von Bauwirtschaft mit 26 und Handel mit 23 Insolvenzen. Hohe Kosten, schwache Nachfrage, Personalmangel und fehlende Aufträge setzen den Betrieben zu. Bis Jahresende erwartet der KSV derzeit weniger als die 413 Firmenpleiten des Vorjahres.

Privatkonkurse kaum gesunken
Auch bei Privaten ging die Zahl leicht zurück. 191 Schuldenregulierungsverfahren wurden eröffnet, 2,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Schulden stiegen jedoch um 28,6 Prozent auf 27 Millionen Euro. Im Schnitt lasteten damit rund 141.400 Euro auf jedem Schuldner – etwa 33.700 Euro mehr als im Vergleichszeitraum.

Vor allem hohe Kosten für Wohnen und Energie belasten geringe und mittlere Einkommen. Laut KSV geraten viele erst verspätet in Insolvenz: Zunächst werden Ersparnisse aufgebraucht und Ausgaben gekürzt, ehe der finanzielle Zusammenbruch folgt. Salzburg kam auf 33 Privatkonkurse je 100.000 Einwohner.

Lesen Sie auch:
Symbolbild.
schulden viel höher
21 Millionen Euro Schulden für Walser Energiefirma
16.02.2026
Drei Gläubiger
5,7 Millionen Euro Schulden: Bauträger ist pleite
11.03.2026
500 KInder betroffen
TEZ-Konkurs: 2,7 Millionen Euro Schulden angehäuft
30.04.2026

Für das Gesamtjahr erwartet der KSV einen leichten Anstieg gegenüber den 350 Privatinsolvenzen des Vorjahres. Gleichzeitig dürfte die Möglichkeit, sich als Konsument binnen drei Jahren zu entschulden, im Juli auslaufen. Der KSV begrüßt die Rückkehr zur längeren Entschuldungsdauer, weil Gläubiger dadurch höhere Rückzahlungen erhalten könnten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
17.06.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
233.771 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
152.894 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
106.672 mal gelesen
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1466 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1363 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1360 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf