Mehr Pleiten: Steiermark schwimmt gegen den Trend

Allerdings: Während österreichweit die Zahl der Insolvenzen, bei denen mangels Vermögen nicht einmal mehr ein Verfahren eröffnet werden konnte, zulegte, gab es in der Steiermark diesbezüglich ein Minus von 20 Prozent. Auch hier fügt sich die grüne Mark also nicht dem Bundestrend. In Summe (eröffnete Verfahren plus Abweisungen) gab es in der Steiermark daher „nur“ ein Plus von 0,7 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025.