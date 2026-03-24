ADA Möbel ist pleite: „Hiobsbotschaft für Region“

Vor allem seit dem Jahreswechsel sei die Kaufkraft bei den Kunden stark rückläufig, sagt Sabine Schnabel, eine Sprecherin des Möbelproduzenten: „Wir befinden uns in einem anhaltend schlechten Marktumfeld, durch geopolitische Krisen ist die Nachfrage zusätzlich zurückgegangen.“ Zuletzt gingen 20 Prozent weniger Bestellungen ein als erwartet. Die Entwicklungen machen der gesamten europäische Möbelbranche zu schaffen.