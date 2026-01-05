Konkursverfahren gegen Grazer Rohstoff-Unternehmen

Über die Grazer LL-resources GmbH ist am Montag ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das international tätige Handelsunternehmen mit Fokus auf Vertrieb und Produktion von mineralischen Rohstoffen und Metallurgie-Produkten soll zahlungsunfähig, aber laut eigenen Angaben nicht überschuldet sein.
Aktiva von 145 Millionen Euro stehen Passiva von 155 Millionen gegenüber, teilten AKV, KSV 1870 und Creditreform mit. Bei eingereichten Rechnungen soll es zu gravierenden Ungereimtheiten gekommen sein. Grundsätzlich strebt das Unternehmen eine Sanierung an. Ob das möglich ist, wird sich erst zeigen.
Töchter in Europa, USA und Nahost
Die LL-resources Gesellschaft wurde 2011 gegründet und hat mehrere Tochterunternehmen, teils in anderen europäischen Ländern, den USA und im Oman. Die Geschäftsaktivitäten umfassen den weltweiten Handel mit Ferrolegierungen, Stahlprodukten, Schrott, Kohle, Bitumen, Düngemitteln und weiteren Materialien, ergänzt durch Dienstleistungen in den Bereichen Supply-Chain-Management, Rohstoffbeschaffung und Beratung entlang der Wertschöpfungskette.
Insolvenzverwalter und Strafbehörden am Zug
Als Ursache wurden Unstimmigkeiten bei eingereichten Rechnungen in Millionen-Euro-Höhe und über einen längeren Zeitraum angegeben. Im Rahmen einer Vereinbarung seien in der Vergangenheit gestellte Kundenrechnungen zu 95 Prozent vorfinanziert worden. Aufgrund der Ungereimtheiten sei das eingestellt und im November 2025 der frühere Geschäftsführer abberufen worden. Der genaue Sachverhalt soll nun vom Insolvenzverwalter und den Strafbehörden ermittelt werden.
