Konkursverfahren gegen Grazer Rohstoff-Unternehmen

Insolvenzverwalter und Strafbehörden am Zug

Als Ursache wurden Unstimmigkeiten bei eingereichten Rechnungen in Millionen-Euro-Höhe und über einen längeren Zeitraum angegeben. Im Rahmen einer Vereinbarung seien in der Vergangenheit gestellte Kundenrechnungen zu 95 Prozent vorfinanziert worden. Aufgrund der Ungereimtheiten sei das eingestellt und im November 2025 der frühere Geschäftsführer abberufen worden. Der genaue Sachverhalt soll nun vom Insolvenzverwalter und den Strafbehörden ermittelt werden.