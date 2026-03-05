Großkonkurs an Weinstraße: „Wollen Jobs sichern“

KI, Robotik und Co: China strebt Tech-Dominanz an
Neuer Fünfjahresplan
Wie geht es mit dem Weinstraßen-Imperium von Hans Kilger weiter? Nach dem Konkurs der Dachgesellschaft steht fest: Sie wird geschlossen! Einzelne Betriebe sollen zwar gerettet werden, an Verkäufen wird aber wohl kaum ein Weg vorbeiführen.
Der Konkurs der Domains Kilger GmbH & Co KG war in der Vorwoche ein Paukenschlag an der südsteirischen Weinstraße. Der deutsche Investor hat ja seit zehn Jahren viele renommierte Betriebe, vor allem im Bereich Gastronomie und Beherbergung, aufgekauft – immer wieder begleitet von Gerüchten über die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Konzepts. Ab dem Jahr 2022 nahmen die Turbulenzen zu, zuletzt wurde es aber ruhiger um den umtriebigen Unternehmer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.