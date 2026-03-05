Großkonkurs an Weinstraße: „Wollen Jobs sichern“

Der Konkurs der Domains Kilger GmbH & Co KG war in der Vorwoche ein Paukenschlag an der südsteirischen Weinstraße. Der deutsche Investor hat ja seit zehn Jahren viele renommierte Betriebe, vor allem im Bereich Gastronomie und Beherbergung, aufgekauft – immer wieder begleitet von Gerüchten über die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Konzepts. Ab dem Jahr 2022 nahmen die Turbulenzen zu, zuletzt wurde es aber ruhiger um den umtriebigen Unternehmer.