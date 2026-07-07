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Fußballfans gaben bei Argentinien-Drama Vollgas

Tirol
07.07.2026 20:39
Die Ägypten-Fans waren in der Überzahl, am Ende jubelten aber die Argentinier.
Die Ägypten-Fans waren in der Überzahl, am Ende jubelten aber die Argentinier.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Unfassbares Match zwischen Argentinien und Ägypten bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Am Ende durften Messi und Co. nach einem irren Finish jubeln. Beim Public Viewing in der Innsbrucker Tiwag-Arene herrschte beste Stimmung. „Krone“-Gäste fieberten ebenfalls mit.

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Zwei erfolgreiche Nationalteams kämpften gestern am frühen Abend um den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Titelverteidiger Argentinien mit Superstar Lionel Messi traf als 16-facher (!) Copa-America-Sieger auf den siebenfachen (!) Afrikacup-Gewinner Ägypten mit Weltklasse-Kicker Mohamed Salah – Spannung vorprogrammiert!

Euphorische Ägypten-Fans
Auf den Rängen der Tiwag Arena Innsbruck hatten klar die Ägypten-Fans das Sagen. Klein bis Groß – alle fieberten in den Trikots ihrer Nationalhelden mit. „Dass wir so weit gekommen sind, ist schon ein Wahnsinn. Jetzt werden wir auch diese Hürde schaffen“, lautete der einhellige Tenor. Als in der 15. Minute Yasser Ibrahim Ägypten in Führung brachte, jubelten alle energisch – als Messi in der 21. Minute den Elfmeter verschoss, gab es für die hunderten Ägypten-Fans wahrlich kein Halten mehr.

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„Krone“-Gäste sagten Sieger voraus
In den beiden „Krone“-Logen favorisierten die Gäste eher die Argentinier. „Wir haben alle auf Messi & Co. gesetzt“, so die „Krone“-Gewinner Petra und Michael Nessinger sowie Karin und Markus Weiß. „Das wird eine enge Kiste, aber Argentinien wird sich durchsetzen“, legte sich Martin Reiter (Tiroler Versicherung) fest. Zustimmung gab‘s von Simon Reiter (Markthalle Innsbruck), Franz Reiter (Uni Innsbruck), Hannes Schwaighofer (UMIT Hall) sowie Florian Koll (TCC).

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