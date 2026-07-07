Fußballfans gaben bei Argentinien-Drama Vollgas

Euphorische Ägypten-Fans

Auf den Rängen der Tiwag Arena Innsbruck hatten klar die Ägypten-Fans das Sagen. Klein bis Groß – alle fieberten in den Trikots ihrer Nationalhelden mit. „Dass wir so weit gekommen sind, ist schon ein Wahnsinn. Jetzt werden wir auch diese Hürde schaffen“, lautete der einhellige Tenor. Als in der 15. Minute Yasser Ibrahim Ägypten in Führung brachte, jubelten alle energisch – als Messi in der 21. Minute den Elfmeter verschoss, gab es für die hunderten Ägypten-Fans wahrlich kein Halten mehr.