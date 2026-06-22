3000 Fans feierten in Innsbruck Team Österreich

Kaum Grenzen kannte Montagabend in der TIWAG-Arena in Innsbruck die Begeisterung für unsere Nationalmannschaft. Rund 3000 Fans waren gekommen, um die besondere Atmosphäre beim Public Viewing zu genießen. Beste Stimmung herrschte auch in der „Krone“-Loge!
Als um Punkt 18 Uhr die TIWAG Arena ihre Pforten öffnete, standen sie schon minutenlang in einer schier endlos langen Schlange: Bestens gelaunte Österreich-Fans, die meisten von ihnen – wie könnte es auch anders sein – im rot-weiß-roten Trikot mit Fahnen, Fächer und Co. in den Händen – patriotisch eben! Die für 3000 Fans ausgelegte Eishalle füllte sich im Sekundentakt, rund eine halbe Stunde später waren alle (!) Plätze auf der Tribüne belegt. Die Olympiaworld, die Westösterreichs größtes Public Viewing veranstaltet, reagierte vorbildlich: Die Verantwortlichen öffneten kurzerhand das Parkett, um die Besucherströme zu entzerren.
„Immer wieder, immer wieder, immer wieder Österreich!“, erschallte es von den Rängen. „Österreich wird heute gewinnen“, waren sich alle einig. Etwas dagegen hatte lediglich eine Gruppe von Argentinien-Fans.
Mit der „Krone“ mittendrin
Währenddessen ließ sich Fabian bei der „Krone“-Torschusswand nicht aus der Ruhe bringen. Von zwei möglichen Schüssen versenkte er einen. Für ein originales Österreich-Trikot reichte diese Leistung zwar knapp nicht, aber er durfte über viele andere coole „Krone“-Accessoires jubeln. Seine Freunde Niklas, Dominik und Tobias applaudierten ihm voller Stolz.
„Die Stimmung ist hier einfach nur unglaublich“
Auch in den beiden „Krone“-Logen herrschte beste Stimmung. „Das ist ein absolutes Mega-Match, das wir heute ansehen dürfen. Die Stimmung ist unglaublich“, strahlten Harald und Sonja Ultsch (Adlers) um die Wette. MPreis-Marketingleiter Bernhard Koler und Matthias Brand (ebenfalls MPreis) fügten hinzu: „Heute muss man für Österreich die Daumen halten.“
Ebenfalls zu den „Krone“-Gästen zählten: ÖAMTC-Marketingleiter Florian Windisch, Maximilian Markschläger, Marketingleiter bei der Wiener Städtischen, Helmut Lutz, Vorsitzender des MC Tirol, Wolfgang Montagnolli und Josef Lettenbichler.
Noch viele weitere Spiele werden gezeigt
Das Public Viewing in der Innsbrucker TIWAG Arena dauert noch bis zum Finaltag am 19. Juli. Alle Abendspiele mit Ankick zwischen 18 und 22 Uhr – an Samstagen gibt es vereinzelt „Late Night-Specials“ mit Spielbeginn um 23 Uhr – werden auf dem Medienwürfel übertragen. Der Eintritt ist frei! Damit ist pure Stadionatmosphäre, Wetterunabhängigkeit und freie Sicht für 3000 Fußballfans garantiert.
Außerdem wird dem Publikum ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten – mit Mottotagen der lokalen Sportvereine, Live-Konzerte, Interviews, Roller-Discos und Mitmach-Aktionen. Für das leibliche Wohl sorgen die Hallenkioske.
In der aktuellen Woche werden die folgenden Partien noch übertragen:
23. Juni: Portugal gegen Usbekistan um 19 Uhr sowie England gegen Ghana mit Ankick um 22 Uhr.
24. Juni: Schweiz gegen Kanada sowie Bosnien und Herzegowina gegen Katar – beide Spiele um 21 Uhr.
25. Juni: Ecuador gegen Deutschland sowie Curaçao gegen Elfenbeinküste um 22 Uhr – beide um 22 Uhr.
26. Juni: Norwegen gegen Frankreich sowie Senegal gegen Irak – beide Spiele starten um 21 Uhr.
27. Juni: Panama gegen England sowie Kroatien gegen Ghana – beide Spiele starten um 23 Uhr.
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