3000 Fans feierten in Innsbruck Team Österreich

Als um Punkt 18 Uhr die TIWAG Arena ihre Pforten öffnete, standen sie schon minutenlang in einer schier endlos langen Schlange: Bestens gelaunte Österreich-Fans, die meisten von ihnen – wie könnte es auch anders sein – im rot-weiß-roten Trikot mit Fahnen, Fächer und Co. in den Händen – patriotisch eben! Die für 3000 Fans ausgelegte Eishalle füllte sich im Sekundentakt, rund eine halbe Stunde später waren alle (!) Plätze auf der Tribüne belegt. Die Olympiaworld, die Westösterreichs größtes Public Viewing veranstaltet, reagierte vorbildlich: Die Verantwortlichen öffneten kurzerhand das Parkett, um die Besucherströme zu entzerren.