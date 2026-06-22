Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Public viewing

3000 Fans feierten in Innsbruck Team Österreich

Tirol
22.06.2026 21:00
Volles Haus! Die TIWAG Arena in Innsbruck wurde am Montag beim Public Viewing gestürmt
Volles Haus! Die TIWAG Arena in Innsbruck wurde am Montag beim Public Viewing gestürmt(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Kaum Grenzen kannte Montagabend in der TIWAG-Arena in Innsbruck die Begeisterung für unsere Nationalmannschaft. Rund 3000 Fans waren gekommen, um die besondere Atmosphäre beim Public Viewing zu genießen. Beste Stimmung herrschte auch in der „Krone“-Loge! 

0 Kommentare

Als um Punkt 18 Uhr die TIWAG Arena ihre Pforten öffnete, standen sie schon minutenlang in einer schier endlos langen Schlange: Bestens gelaunte Österreich-Fans, die meisten von ihnen – wie könnte es auch anders sein – im rot-weiß-roten Trikot mit Fahnen, Fächer und Co. in den Händen – patriotisch eben! Die für 3000 Fans ausgelegte Eishalle füllte sich im Sekundentakt, rund eine halbe Stunde später waren alle (!) Plätze auf der Tribüne belegt. Die Olympiaworld, die Westösterreichs größtes Public Viewing veranstaltet, reagierte vorbildlich: Die Verantwortlichen öffneten kurzerhand das Parkett, um die Besucherströme zu entzerren.

„Immer wieder, immer wieder, immer wieder Österreich!“, erschallte es von den Rängen. „Österreich wird heute gewinnen“, waren sich alle einig. Etwas dagegen hatte lediglich eine Gruppe von Argentinien-Fans.

Mega-Stimmung nicht nur bei den weiblichen österreichischen Fans
Mega-Stimmung nicht nur bei den weiblichen österreichischen Fans(Bild: Johanna Birbaumer)
Lettenbichler, Lutz, Montagnolli und „Krone“- Chef Claus Meinert (v. li.)
Lettenbichler, Lutz, Montagnolli und „Krone“- Chef Claus Meinert (v. li.)(Bild: Johanna Birbaumer)
Public-Viewing Feierlaune
Public-Viewing Feierlaune(Bild: Johanna Birbaumer)
Mit der „Krone“-App gab es etwas zu gewinnen
Mit der „Krone“-App gab es etwas zu gewinnen(Bild: Johanna Birbaumer)
Die „Krone“-Hostessen hatten coole Gewinne dabei
Die „Krone“-Hostessen hatten coole Gewinne dabei(Bild: Johanna Birbaumer)
Extrem cool gestylt präsentierten sich diese Fans: „Wir sind heute definitiv zum Feiern hier!“
Extrem cool gestylt präsentierten sich diese Fans: „Wir sind heute definitiv zum Feiern hier!“(Bild: Johanna Birbaumer)
Die Argentinien-Fans waren in der Minderheit, aber dennoch gut drauf.
Die Argentinien-Fans waren in der Minderheit, aber dennoch gut drauf.(Bild: Johanna Birbaumer)
(Bild: Johanna Birbaumer)
(Bild: Johanna Birbaumer)
(Bild: Johanna Birbaumer)
Florian Windisch (li.) und Maximilian Markschläger fieberten mit.
Florian Windisch (li.) und Maximilian Markschläger fieberten mit.(Bild: Johanna Birbaumer)
Harald (li.) und Sonja Ultsch (re.) drückten samt Familie und Freunden den Österreichern die ...
Harald (li.) und Sonja Ultsch (re.) drückten samt Familie und Freunden den Österreichern die Daumen.(Bild: Johanna Birbaumer)
Fabian war bei der coolen „Krone“- Torschusswand konzentriert und traf.
Fabian war bei der coolen „Krone“- Torschusswand konzentriert und traf.(Bild: Johanna Birbaumer)
Bernhard Koler (Mitte) und Matthias Brand (rechts) freuten sich über die Einladung von ...
Bernhard Koler (Mitte) und Matthias Brand (rechts) freuten sich über die Einladung von Verkaufsleiter Wolfgang Kos. „Heute muss man für Österreich die Daumen halten“, waren sie sich einig.(Bild: Johanna Birbaumer)

Mit der „Krone“ mittendrin
Währenddessen ließ sich Fabian bei der „Krone“-Torschusswand nicht aus der Ruhe bringen. Von zwei möglichen Schüssen versenkte er einen. Für ein originales Österreich-Trikot reichte diese Leistung zwar knapp nicht, aber er durfte über viele andere coole „Krone“-Accessoires jubeln. Seine Freunde Niklas, Dominik und Tobias applaudierten ihm voller Stolz.

Lesen Sie auch:
„Krone“-Chef Claus Meinert mit Gewinnerin Priska Kirchebner, deren Mann Martin und dem ...
Public Viewing
„Krone“-Gewinnerin konnte ihr Glück kaum glauben
15.06.2026
Beim Public Viewing
„Krone“-Gewinner sicherten sich Platz in VIP-Loge
14.06.2026
WM-Highlight in Tirol
Gratis Public Viewing mit echter Stadionatmosphäre
11.06.2026

„Die Stimmung ist hier einfach nur unglaublich“
Auch in den beiden „Krone“-Logen herrschte beste Stimmung. „Das ist ein absolutes Mega-Match, das wir heute ansehen dürfen. Die Stimmung ist unglaublich“, strahlten Harald und Sonja Ultsch (Adlers) um die Wette. MPreis-Marketingleiter Bernhard Koler und Matthias Brand (ebenfalls MPreis) fügten hinzu: „Heute muss man für Österreich die Daumen halten.“

Ebenfalls zu den „Krone“-Gästen zählten: ÖAMTC-Marketingleiter Florian Windisch, Maximilian Markschläger, Marketingleiter bei der Wiener Städtischen, Helmut Lutz, Vorsitzender des MC Tirol, Wolfgang Montagnolli und Josef Lettenbichler.

Noch viele weitere Spiele werden gezeigt
Das Public Viewing in der Innsbrucker TIWAG Arena dauert noch bis zum Finaltag am 19. Juli. Alle Abendspiele mit Ankick zwischen 18 und 22 Uhr – an Samstagen gibt es vereinzelt „Late Night-Specials“ mit Spielbeginn um 23 Uhr – werden auf dem Medienwürfel übertragen. Der Eintritt ist frei! Damit ist pure Stadionatmosphäre, Wetterunabhängigkeit und freie Sicht für 3000 Fußballfans garantiert.

(Bild: Christof Birbaumer)

Außerdem wird dem Publikum ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten – mit Mottotagen der lokalen Sportvereine, Live-Konzerte, Interviews, Roller-Discos und Mitmach-Aktionen. Für das leibliche Wohl sorgen die Hallenkioske.

In der aktuellen Woche werden die folgenden Partien noch übertragen:

 23. Juni: Portugal gegen Usbekistan um 19 Uhr sowie England gegen Ghana mit Ankick um 22 Uhr.

 24. Juni: Schweiz gegen Kanada sowie Bosnien und Herzegowina gegen Katar – beide Spiele um 21 Uhr.

 25. Juni: Ecuador gegen Deutschland sowie Curaçao gegen Elfenbeinküste um 22 Uhr – beide um 22 Uhr.

 26. Juni: Norwegen gegen Frankreich sowie Senegal gegen Irak – beide Spiele starten um 21 Uhr.

 27. Juni: Panama gegen England sowie Kroatien gegen Ghana – beide Spiele starten um 23 Uhr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
22.06.2026 21:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Angriff in der Karibik
US-Militär sprengt erneut Drogenboot in die Luft
Der Hochschulalltag wird sich für alle verändern. (Symbolbild)
Wissenschaftsregionen
Nach Protesten will Ministerin jetzt Uni-Reformen
Der Wert beläuft sich auf rund 500 Mio. Euro.
2,7 Tonnen
Größter Kokain-Fund aller Zeiten in Australien
In dieser Schule leiden etliche Schüler unter der enormen Hitze in den Klassenzimmern.
Krone Plus Logo
Und niemand tut was
Schule als Ofen: Hier schmoren Kinder bei 37 Grad!
Gegen 3.30 Uhr schlug das maskierte Trio zu.
Großfahndung ausgelöst
Mit Pkw gegen Auslage: Räuber plünderten Juwelier
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
135.908 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
112.871 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
112.217 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1099 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
773 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
FPÖ-Geburtstagsfeier: Kritik an Gästeliste
689 mal kommentiert
Bussi für AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel in der Hofburg. Herbert Kickls Gästeliste sorgt für ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf