Motorradfahrer (22) krachte gegen mehrere Bäume

In Weiz wurde ein 22-jähriger Steirer am Dienstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.
Der junge Mann aus Bruck-Mürzzuschlag war kurz vor 15 Uhr mit seinem Motorrad auf der B72 unterwegs. Er soll in St. Kathrein am Hauenstein (Bezirk Weiz) von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt sein.
Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C16 ins UKH Graz geflogen.
Mehrere Ersthelfer standen im Einsatz sowie das Rote Kreuz, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber sowie die Freiwillige Feuerwehr St. Kathrein am Hauenstein mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften. DIe B72 war für 20 Minuten gesperrt.
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