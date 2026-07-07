Motorradfahrer (22) krachte gegen mehrere Bäume

Der junge Mann aus Bruck-Mürzzuschlag war kurz vor 15 Uhr mit seinem Motorrad auf der B72 unterwegs. Er soll in St. Kathrein am Hauenstein (Bezirk Weiz) von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt sein.

Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C16 ins UKH Graz geflogen.