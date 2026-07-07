Klammheimlich? Sorge nach Aus für Sozialfonds

Dass im Börsel weniger drin ist als früher, das merken ja viele Steirer. Aber richtig prekär wird die Lage, wenn das Minus zur Überlebens-Frage wird. „Wir merken schon, dass die Zahl der Anfragen um Hilfeleistung ansteigt“, sagt Eva Seiler, Fachbereichsleiterin vom Sozialamt in Graz. „Die größten Problemfelder sind Wohnen, Energie und Gesundheit.“