„Blick von außen“ kostet die Stadt 460.000 Euro

Deutlich teurer zu stehen kommt nun der „Blick von außen“ für die Tourismus Salzburg GmbH, kurz: TSG. Denn anstatt wie ursprünglich geplant 200.000 Euro für externe Beratung durch ein Hamburger Unternehmen auszugeben, stehen auf der Rechnung nun stolze 460.000 Euro.
Schuld daran seien unter anderem diverse Geschäftsführer-Wechsel während der Zeit des Erstellens der „Vision 2040“, so Interims-Geschäftsführerin Heidi Strobl zur „Krone“. Zudem beinhalten die 460.000 Euro auch Teile der Umsetzung der Tourismusstrategie bis zum Jahr 2040, die nicht Teil der ursprünglich kommunizierten 200.000 Euro waren. Letztere umfasste demnach nur die Planung.
„Wir haben hier jetzt wirklich gekürzt und holen uns wieder viele Themen zurück, die wir selbst machen“, erzählt Strobl. Und auch wenn es teurer geworden sei, als ursprünglich angenommen, stehe sie auch jetzt noch dazu: „Man braucht einen Blick von außen.“
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