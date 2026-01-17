Tourismuschefin der Stadt Salzburg vor der Ablöse

Beate Kassner, seit Anfang 2025 neue Chefin der Tourismusgesellschaft der Stadt Salzburg (TSG), hatte sich in den vergangenen zwölf Monaten nicht nur Freunde gemacht. Nach ihrem Amtsantritt gab es mehrere Abgänge in der städtischen Gesellschaft, darunter hochrangige, langjährige Mitarbeiter.