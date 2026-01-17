Tourismuschefin der Stadt Salzburg vor der Ablöse

Beate Kassner, Chef-Touristikerin der Stadt Salzburg, steht seit geraumer Zeit in der Kritik. Seit Anfang 2025 ist die Deutsche Geschäftsführerin der Tourismusgesellschaft der Stadt Salzburg (TSG). Ist sie schon bald wieder weg?
Beate Kassner, seit Anfang 2025 neue Chefin der Tourismusgesellschaft der Stadt Salzburg (TSG), hatte sich in den vergangenen zwölf Monaten nicht nur Freunde gemacht. Nach ihrem Amtsantritt gab es mehrere Abgänge in der städtischen Gesellschaft, darunter hochrangige, langjährige Mitarbeiter.
Auch die Beauftragung der neuen Tourismusstrategie und die Kosten von mehr als 200.000 Euro für eine Hamburger Agentur sorgten für hohe Wellen in und außerhalb der TSG.
Nach Gerüchten dürften die Zeichen jetzt auf Abschied stehen – die Website der TSG listet Beate Kassner schon nicht mehr. Telefonische Kontaktversuche blieben erfolglos. Im Büro von Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) will man die Ablöse nicht bestätigen: „Kassner ist noch immer Geschäftsführerin der TSG.“
