Wir Belgier | Rote Karte für Trump

Wir Belgier. Die Sympathien der österreichischen Fußballfans – sie gebühren zunächst einmal unserem Nationalteam (zumindest solange es gewinnt). Darüber hinaus mögen viele Italien – die schaffen aber in jüngerer Vergangenheit meist nicht einmal die Qualifikation für Weltmeisterschaften. Viele mögen auch Frankreich und/oder Spanien. Eine Reihe weiterer Fußballnationen spalten die Fans hierzulande: Deutschland mag man oder mag man nicht. Überwiegend wahrscheinlich nach wie vor: eher nicht. Oder nur dann, wenn Deutschland verliert (am besten gegen Österreich, Córdoba!) oder von großen Turnieren frühzeitig heimgeschickt wird. England wiederum lieben manche heiß, andere wiederum sind, wenn es um die Fußball-Nationalmannschaft geht, erklärte Anti-Engländer. Bei der aktuellen Weltmeisterschaft in Amerika hat Norwegen spätestens mit dem Sieg gegen Brasilien in dieser Woche viele Fans erobert. Aber Belgien? Spielt immer wieder gut, aber die Herzen flogen den Belgiern weder in Österreich noch sonst wo in Massen zu. Und dann das: Seit der Nacht auf Dienstag sind Charles De Ketelaere, Romelu Lukaku & Co. plötzlich die ganz großen Lieblinge. Nicht nur hierzulande, sondern in weiten Teilen der Welt. Jetzt sind wir alle Belgier. Irgendwie.