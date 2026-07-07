Kinderschutz in Ferienlager: Keine klaren Regeln

Lukas Trentini, Leiter der Kinder- und Jugendanwaltschaft, plädiert im „Krone“-Interview für eine bessere Vernetzung von Beratungssystemen.

„Krone“: Wie geht es Ihnen bei solchen Fällen wie jüngst im Oberland, wo ein siebenjähriges Mädchen massiv vernachlässigt worden ist?

Trentini: Der konkrete Fall, von dem Sie jetzt sprechen, der ist gar nicht bei der KiJA gelandet, aber natürlich habe ich das mitbekommen. Die Realität zeigt, dass wir immer wieder sehr spezielle Situationen haben, wo die Systeme grundsätzlich einfach total an ihre Grenzen kommen. Die beratenden Systeme müssen einfach enger zusammenarbeiten, damit wir solche Fälle und solche Entwicklungen vermeiden können. Es ist unser Beitrag als Kinder- und Jugendanwaltschaft, dass wir immer wieder diese Vertreterinnen der Systeme zusammenholen.