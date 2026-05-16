Kind verwahrlost: „Sparstift war falscher Schritt“

Sowohl die Neos als auch die FPÖ schließen sich der Kritik an der Sparpolitik des Landes an. Neos-Klubobfrau Birgit Obermüller erklärte, ihre Partei habe bereits im Zuge der Budgetverhandlungen der schwarz-roten Landesregierung „eindringlich davor gewarnt, dass es kurzsichtig und gefährlich ist, bei Kindern, Familien und Prävention den Sparstift anzusetzen“.