Umstrittenes Projekt in der Stadt Salzburg kommt

Dass 130 neue Wohnungen im Zentrum von Salzburg entstehen, ist eigentlich eine gute Nachricht. Dass sich die meisten Salzburger diese nicht leisten werden können, eine schlechte. In der Schwarzstraße baut das Stift Admont ein neues Quartier, welches diese Woche sowohl vom Planungsausschuss wie auch vom Stadtsenat durchgewunken wurde – gegen die Stimmen von Kommunisten und Bürgerliste. Einzig 18 günstige Wohnungen wird es im Altbau geben. Diese werden preisgedeckelt vom Wohnservice der Stadt vergeben. Diese Preise unterliegen ohnehin dem des Mietrechtsgesetzes. „Etwas zu bekommen, was das Gesetz ohnehin zwingend vorsieht, ist kein Entgegenkommen, sondern ein peinlicher Fehler oder ein Feigenblatt. Wohnungspolitik im Sinne der breiten Mehrheit sieht anders aus“, sagt Planungssprecherin Sara Sturany (KPÖ Plus).