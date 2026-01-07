AKW Zwentendorf sollte einst Banknoten zieren

Heute Trainingszentrum und Eventlocation

„Es ist nicht das erste Projekt, das an diesem historischen Standort gescheitert ist“, so EVN-Sprecher Stefan Zach. Heute hat Zwentendorf längst eine neue Rolle gefunden: als Sicherheits- und Trainingszentrum, Eventlocation und Zeitreise-Hotspot. „Zwentendorf hat nie Atome gespalten – aber Meinungen.“ Und offenbar hätte es beinahe auch unsere Geldscheine geprägt.