Vorstoß wegen Hitze: Sommerferien vorverlegen

Hitzestaus im Klassenzimmer vermeiden will Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner mit einer Vorverlegung der Sommerferien: Diese großen Ferien sollten zwei Wochen früher beginnen als gewöhnlich.
Wegen der brütenden Hitze spricht dich Landeshauptmann Daniel Fellner für eine Vorverlegung der Sommerferien um zwei Wochen aus. Damit würde man Hitzestaus in den Klassenzimmern ausweichen und durch die längere Unterrichtszeit nach dem Sommer würden „die Herbstferien mehr pädagogischen Sinn“ bekommen.
Momentan halte man „starr an einer Ferienregelung fest, die vor 80 Jahren fixiert worden ist. Historisch gesehen waren die Sommerferien an die landwirtschaftlichen Erntezeiten angepasst. Heute holt der Landwirt ja auch dann die Ernte ein, wenn sie reif ist und nicht, wann es vor 80 Jahren üblich gewesen ist“, so Fellner. Die landwirtschaftliche Haupternte habe sich durch Hitze und Trockenheit bereits um rund 14 Tage nach vorne verschoben – nun sollte man auch bei den Sommerferien nachziehen.
Wir können und dürfen nicht tatenlos zusehen. Wie müssen sicherstellen, dass wir bereits im nächsten Jahr früher ind ie Sommerferien starten können.
Landeshauptmann Daniel Fellner (SP)
Der zweite Vorteil sei, dass man zwischen dem Ende der Sommerferien und dem Start der Herbstferien zwei Wochen mehr Unterrichtszeit hätte: „Zwei Wochen, die unterrichtstechnisch wichtig sind und die die Herbstferien auch aus pädagogischer Sicht sinnvoller machen“, so der Landeshauptmann. Er forderte den Bund zum Handeln auf, damit man bereits „im nächsten Jahr früher in die Sommerferien“ starten könne.
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