Gummi und Kunststoffe waren im Juni Preistreiber

„Im Juni 2026 verlor der Preisauftrieb im österreichischen Großhandel leicht an Dynamik. Mit einem Plus von 5,4 Prozent lagen die Großhandelspreise dennoch weiterhin klar über dem Niveau des Vorjahres“, sagte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Die Kerninflation sei weiterhin hoch und der Preisdruck halte an, sagte EZB-Direktorin Isabel Schnabel zur Wirtschaft in der Eurozone. Die Erdgaspreise lägen noch immer rund 40 Prozent höher als vor dem Krieg und neue Schocks wie die Hitzewelle in Europa oder das Wetterphänomen Super-El-Niño könnten die Lebensmittelpreise in die Höhe treiben.