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Malteser helfen dabei

Einmal nach Rom pilgern und den Papst treffen

Ombudsfrau
28.06.2026 06:00
Die Malteser waren zuletzt 2022 auf Pilgerfahrt in Rom. TV-Gesicht Johann Spiegelfeld (2. v. ...
Die Malteser waren zuletzt 2022 auf Pilgerfahrt in Rom. TV-Gesicht Johann Spiegelfeld (2. v. li.) war auch damals als ehrenamtlicher Helfer dabei.(Bild: Malteser Hospitaldienst/Christian Lendl)
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Von Ombudsfrau

Die Malteser organisieren und begleiten wieder eine Wallfahrt in die Ewige Stadt für Menschen, die krank oder beeinträchtigt sind.

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Eine Reise nach Rom. Wie schön das wäre. Gerade Menschen mit Behinderung können sich diesen Traum oft nicht erfüllen. Wenn da nicht die Malteser wären. Von 24. bis 31. Oktober findet heuer wieder eine Wallfahrt in die Ewige Stadt statt. Für Pilger aus ganz Österreich. Nach Rom werden die Menschen mit besonderen Bedürfnissen von ehrenamtlichen Helfern des Ordens begleitet. Ein Besuch des Petersdoms, Eisessen auf der Piazza Navona und Münzenwerfen in den Trevi-Brunnen stehen u. a. auf dem Programm. Der Höhepunkt: eine Papstaudienz.

„Bei unserer letzten Begegnung mit dem bereits verstorbenen Papst Franziskus war er gesundheitlich schon angeschlagen. Trotzdem gab er jedem die Hand und führte ein kurzes Gespräch auf Augenhöhe“, erzählt Johann Spiegelfeld, Chef vom Malteser Hospitaldienst und bekanntes TV-Gesicht. „Wir leisten ehrenamtlich und aus Überzeugung die notwendige Betreuung.“ Das Ganze ist aber ohne Spenden nicht finanzierbar. Mehr Infos finden Sie hier.

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