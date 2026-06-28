Einmal nach Rom pilgern und den Papst treffen

Eine Reise nach Rom. Wie schön das wäre. Gerade Menschen mit Behinderung können sich diesen Traum oft nicht erfüllen. Wenn da nicht die Malteser wären. Von 24. bis 31. Oktober findet heuer wieder eine Wallfahrt in die Ewige Stadt statt. Für Pilger aus ganz Österreich. Nach Rom werden die Menschen mit besonderen Bedürfnissen von ehrenamtlichen Helfern des Ordens begleitet. Ein Besuch des Petersdoms, Eisessen auf der Piazza Navona und Münzenwerfen in den Trevi-Brunnen stehen u. a. auf dem Programm. Der Höhepunkt: eine Papstaudienz.