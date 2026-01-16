Pro Schlüsseltechnologie ein neuer Lehrberuf

Neben einem konkreten Umsetzungsprogramm sieht die Industriestrategie bis 2035 auch ein genaues Monitoring vor: „Expertenwissen ist in diese Strategie eingeflossen – und es ist ein klarer Weg, der zu gehen ist. Dieses erstes Maßnahmenpaket wird aber nicht das Letzte sein: Wir werden immer wieder nachschärfen. Und dabei müssen wir die auch Menschen mitnehmen“, betont Innovationsminister Peter Hank. „Schlüssel-KPIs werden jährlich gemessen, evaluiert und gegebenenfalls angepasst“, so Hattmannsdorfer, der sich auch eine Trendwende im Optimismus wünscht, denn „zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben.“