Wie die Regierung Österreichs Stärken nutzen will

Doch auch die besten Technologien und Zukunftssektoren sind auf qualifiziertes Fachpersonal angewiesen. Auch dafür scheint die Regierung Lösungen parat zu haben: „Für mich als Sozialdemokrat ist eines klar: Der Mensch steht im Fokus“, betont Hanke. Man müsse die Menschen auf diesem Transformationsprozess mitnehmen. Und so sollen künftig unter anderem die Aus- und Weiterbildung sowie die Qualifikation von Arbeitskräften forciert werden. Dafür sind etwa neue Lehrberufe geplant, möglich sind auch Anpassungen in den Schullehrplänen.