Regierung: 5,49 Milliarden Euro für Forschungspakt

Lange Unsicherheit für angewandten Bereich

Nachdem das Wissenschaftsministerium die Eckdaten seines Teils des Paktes bereits Ende Jänner präsentiert und von einem Plus für die Grundlagenforschung von rund 400 Mio. Euro gesprochen hatte, zogen nun auch die restlichen beiden mit den Forschungsagenden betrauten Ressorts nach. Hattmannsdorfer räumte ein, dass es kein Geheimnis sei, dass die „Verhandlungen am Schluss intensiv waren“. Man habe aber einen Konsens gefunden. Insgesamt sei es letztlich im Gesamt-FTI-Pakt gelungen, ein Plus zu schaffen, betonten auch NEOS-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Holzleitner vor Journalisten: „Grundsätzlich ist die Wachstumsorientierung erreicht.“