Frau zeigt Bäuchlein

Milo Ventimiglia freut sich auf Baby Nummer zwei

Society International
25.01.2026 16:02
„This Is Us“-Star Milo Ventimiglia wird wieder Papa. Die süße Baby-News enthüllte seine Ehefrau ...
„This Is Us“-Star Milo Ventimiglia wird wieder Papa. Die süße Baby-News enthüllte seine Ehefrau Jarah Mariano auf Instagram.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Matt Winkelmeyer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was für eine süße Überraschung! Milo Ventimiglia und Jarah Mariano erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Die Ehefrau des „This Is Us“-Stars enthüllte die freudige Neuigkeit mit einem Babybauch-Foto auf Instagram.

0 Kommentare

Eigentlich galt das aktuelle Posting von Mariano ja Tochter Ke‘ala Coral, die gerade ihren ersten Geburtstag feiert. Doch auf dem Foto, auf dem die 42-Jährige mit ihrem Mädchen am Strand zu sehen ist, verbirgt sich außerdem eine süße Überraschung.

Denn das Model, das auf dem Schnappschuss einen braunen Bikini trägt, zeigt auch stolz seinen bereits recht stattlichen Babybauch.

„Einzigartigste Liebe, die ich je erlebt habe“
Zu der Aufnahme schrieb Mariano: „Alles Gute zum ersten Geburtstag, Babygirl. Als du in mein Leben kamst, hatte ich zwei ganz klare Gedanken, direkt nacheinander – ich würde in einem Herzschlag für dich sterben, aber jetzt muss ich auch so lange leben, wie ich nur kann, um da zu sein und sicherzustellen, dass du in Sicherheit bist.“

Es sei die „einzigartigste Liebe, die ich je erlebt habe – genauso einzigartig wie deine Seele“, fuhr die Ehefrau von Milo Ventimiglia fort. „In einer Welt mit so viel Angst und Hass weiß ich, dass du überall, wo du hingehst, dein strahlendes Licht verbreiten und sie für die Menschen um dich herum zu einem besseren und helleren Ort machen wirst.“

Abschließend betonte die stolze Mama: „Ich liebe dich, Ke‘ala Coral, für immer.“ Ob sich das Mäderl auf einen Bruder oder eine Schwester freuen darf, das verriet das Paar bislang nicht.

Haus bei Waldbränden verloren
Die erste gemeinsame Tochter des „This Is Us“-Stars mit dem Model kam Anfang letzten Jahres zur Welt – nur wenige Wochen, nachdem das Paar ihr Zuhause bei den Waldbränden in Los Angeles verloren hatten.

Lesen Sie auch:
Model Jarah Mariano zeigt stolz ihren Babybauch.
„Baby an Bord“
Milo Ventimiglia wird zum ersten Mal Papa
30.09.2024

Damals postete Mariano ein Foto der Füßchen ihres Babys neben der Pfote ihres Hundes auf Instagram: „Ohne Haus, aber niemals ohne Zuhause. Willkommen zurück, Ke‘ala Coral Ventimiglia.“ 

