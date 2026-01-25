Milo Ventimiglia freut sich auf Baby Nummer zwei

„Einzigartigste Liebe, die ich je erlebt habe“

Zu der Aufnahme schrieb Mariano: „Alles Gute zum ersten Geburtstag, Babygirl. Als du in mein Leben kamst, hatte ich zwei ganz klare Gedanken, direkt nacheinander – ich würde in einem Herzschlag für dich sterben, aber jetzt muss ich auch so lange leben, wie ich nur kann, um da zu sein und sicherzustellen, dass du in Sicherheit bist.“