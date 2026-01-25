Milo Ventimiglia freut sich auf Baby Nummer zwei

Was für eine süße Überraschung! Milo Ventimiglia und Jarah Mariano erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Die Ehefrau des „This Is Us“-Stars enthüllte die freudige Neuigkeit mit einem Babybauch-Foto auf Instagram.
Eigentlich galt das aktuelle Posting von Mariano ja Tochter Ke‘ala Coral, die gerade ihren ersten Geburtstag feiert. Doch auf dem Foto, auf dem die 42-Jährige mit ihrem Mädchen am Strand zu sehen ist, verbirgt sich außerdem eine süße Überraschung.
Denn das Model, das auf dem Schnappschuss einen braunen Bikini trägt, zeigt auch stolz seinen bereits recht stattlichen Babybauch.
„Einzigartigste Liebe, die ich je erlebt habe“
Zu der Aufnahme schrieb Mariano: „Alles Gute zum ersten Geburtstag, Babygirl. Als du in mein Leben kamst, hatte ich zwei ganz klare Gedanken, direkt nacheinander – ich würde in einem Herzschlag für dich sterben, aber jetzt muss ich auch so lange leben, wie ich nur kann, um da zu sein und sicherzustellen, dass du in Sicherheit bist.“
Es sei die „einzigartigste Liebe, die ich je erlebt habe – genauso einzigartig wie deine Seele“, fuhr die Ehefrau von Milo Ventimiglia fort. „In einer Welt mit so viel Angst und Hass weiß ich, dass du überall, wo du hingehst, dein strahlendes Licht verbreiten und sie für die Menschen um dich herum zu einem besseren und helleren Ort machen wirst.“
Abschließend betonte die stolze Mama: „Ich liebe dich, Ke‘ala Coral, für immer.“ Ob sich das Mäderl auf einen Bruder oder eine Schwester freuen darf, das verriet das Paar bislang nicht.
Haus bei Waldbränden verloren
Die erste gemeinsame Tochter des „This Is Us“-Stars mit dem Model kam Anfang letzten Jahres zur Welt – nur wenige Wochen, nachdem das Paar ihr Zuhause bei den Waldbränden in Los Angeles verloren hatten.
Damals postete Mariano ein Foto der Füßchen ihres Babys neben der Pfote ihres Hundes auf Instagram: „Ohne Haus, aber niemals ohne Zuhause. Willkommen zurück, Ke‘ala Coral Ventimiglia.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.