„Gilmore Girls“-Bad-Boy Ventimiglia hat geheiratet

„Ehrlichkeit, Authentizität, Intellekt“

Obwohl der Schauspieler meist über sein Privatleben schweigt, gab er vor einiger Zeit in der Show „Watch What Happens Live“ einen kleinen Einblick. Ventimiglia erklärt, was eine Frau mitbringen muss, um sein Herz zu erobern: „Ehrlichkeit, Authentizität, Intellekt“. Diese Eigenschaften hat er offenbar in seiner Jarah gefunden.