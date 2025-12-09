Hier fließen 500 Mio. Euro in Salzburgs Stromnetz

Landauf, landab wird am Netz gebastelt, die Salzburg Netz betreibt zahlreiche Baustellen. So auch in Anthering, wo ebenfalls ein Umspannwerk entsteht, technisch gleichwertig mit jenem in Dienten. In Anthering ließ sich die „Krone“ bei einem Lokalaugenschein von Salzburg-Netz-Geschäftsführer Hannes Walsberger die Hintergründe des Hunderte Millionen Euro schweren Netzausbaus erklären.