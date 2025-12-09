Hier fließen 500 Mio. Euro in Salzburgs Stromnetz

Neue Umspannwerke und stärkere Leitungen – der Ausbau der Photovoltaik und ständig wachsender Verbrauch sind für die Stromversorgung eine große Herausforderung. Jetzt hat die Salzburg AG den nächsten Meilenstein für den Netzausbau gesetzt.
Auf dem Dientner Sattel nahm der Energieversorger Salzburgs höchstgelegenes Umspannwerk in Betrieb. In den vergangenen fünf Jahren hat das Unternehmen mit der Netz-Tochter Salzburg Netz mehr als 500 Millionen Euro in die Sicherheit der Stromversorgung investiert.
Landauf, landab wird am Netz gebastelt, die Salzburg Netz betreibt zahlreiche Baustellen. So auch in Anthering, wo ebenfalls ein Umspannwerk entsteht, technisch gleichwertig mit jenem in Dienten. In Anthering ließ sich die „Krone“ bei einem Lokalaugenschein von Salzburg-Netz-Geschäftsführer Hannes Walsberger die Hintergründe des Hunderte Millionen Euro schweren Netzausbaus erklären.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.