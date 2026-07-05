Dieser Stürmer spielt in Salzburg keine Rolle mehr

Der ehemalige Eishockey-Serienmeister Red Bull Salzburg und Brandon Coe gehen künftig getrennte Wege. Das gaben zwar nicht die Eisbullen selbst bekannt, dafür jedoch sein neuer Klub.
Er kam als Wunschspieler des erfolglosen Ex-Cheftrainers Manny Viveiros nach Salzburg und wird nach 40 Einsätzen die Segel wieder streichen. Brandon Coe geigt kommende Saison nicht mehr für die Eisbullen auf.
Der slowakische Erstligist HK 32 Liptovsky Mikulas stellte den erst 24-jährigen Stürmer, der vergangene Saison nach Startschwierigkeiten elf Tore und 15 Assist verbuchte, bereits als Neuzugang vor.
Keine offizielle Mitteilung von Red Bull Salzburg
Anders als bei allen anderen Abgängen oder Vertragsverlängerungen verzichteten die Salzburger bislang auf eine offizielle Verabschiedung. Das erste Testspiel der Salzburger steigt am 12. August beim tschechischen Erstligisten Budweis.
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