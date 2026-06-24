74 km/h! Aufgemotzte E-Scooter aus Verkehr gezogen

Am Makartkai fiel der Fahrradstreife zudem ein 14-Jähriger auf, der mit seinem E-Scooter am Gehweg fuhr und Anhaltezeichen missachtete. Er fuhr über eine Böschung zum Radweg weiter. Sein Scooter erreichte 45 km/h, zudem fehlte vorgeschriebene Ausrüstung. Alle Lenker werden bei den zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht.