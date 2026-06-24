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Raser auf Rollen

74 km/h! Aufgemotzte E-Scooter aus Verkehr gezogen

Salzburg
24.06.2026 13:00
Die Roller bringen immer mehr Sachen auf ihre Räder.
Die Roller bringen immer mehr Sachen auf ihre Räder.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Polizei kontrollierte in der Stadt Salzburg mehrere E-Scooter und stellte massive Manipulationen fest. Die Fahrzeuge erreichten am Rollenprüfstand bis zu 74 km/h. Auch ein 14-Jähriger wurde nach einer Fahrt am Gehweg mit seinem aufgemotzten E-Scooter angehalten.

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Die Polizei hielt am Dienstag in der Stadt Salzburg einen 22-jährigen E-Scooter-Fahrer an. Sein Roller erreichte auf einem geeichten Prüfstand im höchsten Fahrmodus satte 74 km/h! Danach kontrollierten die Beamten sieben weitere Lenker. Auch deren Fahrzeuge entsprachen nicht den Vorschriften, die gemessenen Höchstgeschwindigkeiten lagen zwischen 43 und 74 km/h.

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Am Makartkai fiel der Fahrradstreife zudem ein 14-Jähriger auf, der mit seinem E-Scooter am Gehweg fuhr und Anhaltezeichen missachtete. Er fuhr über eine Böschung zum Radweg weiter. Sein Scooter erreichte 45 km/h, zudem fehlte vorgeschriebene Ausrüstung. Alle Lenker werden bei den zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht.

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