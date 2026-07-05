Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Haben uns geeinigt“

Bundesliga-Kicker wechselt fix ins Unterhaus

Salzburg: Sport-Nachrichten
05.07.2026 17:29
Spielt künftig im Flachgau: Tim Paumgartner.
Spielt künftig im Flachgau: Tim Paumgartner.(Bild: GEPA)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Neo-Nordligist Grödig darf sich über Verstärkung aus der Bundesliga freuen. Die Flachgauer fixierten einen Deal mit einem Mittelfeldspieler des Grazer AK, der in der RB-Akademie ausgebildet wurde und sich künftig mehr auf die berufliche Karriere konzentrieren will. Eine offizielle Bestätigung der Grödiger steht allerdings noch aus.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich habe mich mit Grödig geeinigt“, bestätigte Tim Paumgartner am Sonntagnachmittag im Gespräch mit der „Krone“. Der 21-jährige Salzburger spielte in der abgelaufenen Saison für den Grazer AK in der Bundesliga und kam an der Mur zu sechs Einsätzen.

Laufender Vertrag in Graz aufgelöst
Der ursprünglich bis Sommer 2027 laufende Vertrag des Mittelfeldspielers bei den Steirern wurde einvernehmlich aufgelöst. „Das haben wir bereits erledigt. Ich will nicht irgendein Bundesligaspieler sein. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, mein Studium abzuschließen und anschließend diesen Weg einzuschlagen. Für mich war immer klar, dass ich im Falle einer großen Fußballkarriere sowieso nicht Trainer oder Ähnliches werden wollte“, schilderte Paumgartner seine Beweggründe für den Wechsel ins Unterhaus des Fußballs.

Die Mannschaft des Salzburger-Liga-Meisters soll bereits vom Trainerteam und Teilen des Vorstandes informiert worden sein.

Lesen Sie auch:
Lukas Neumayer siegte in zwei Sätzen gegen Joel Schwärzler.
Sieg gegen Schwärzler
Neumayer feiert vierten Staatsmeistertitel
05.07.2026

Austria Salzburg geht leer aus
Auch Austria Salzburg streckte seine Fühler ebenso wie Nordligist Hallein nach dem Bundesliga-Kicker aus. Die Violetten wollen in den kommenden Wochen noch die eine oder andere Position im Kader neu besetzen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
05.07.2026 17:29
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
GrödigGrazSalzburgMur
Sommer
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
242.914 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
131.061 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
124.904 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1303 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
663 mal kommentiert
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Innenpolitik
Babler verteidigt Reform – auch gegen Doskozil
489 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler sieht bei den Plänen der Reformpartnerschaft „große Würfe“ und wehrt ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
„Haben uns geeinigt“
Bundesliga-Kicker wechselt fix ins Unterhaus
Sieg gegen Schwärzler
Neumayer feiert vierten Staatsmeistertitel
Federn gerupft
Salzburg Ducks schlittern in Graz in herbe Pleite
Testkicker geigte auf
„Sind uns einig, dass wir noch was machen wollen“
Gegen Joel Schwärzler
Neumayer greift erneut nach Staatsmeistertitel

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf