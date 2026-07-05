Bundesliga-Kicker wechselt fix ins Unterhaus

Laufender Vertrag in Graz aufgelöst

Der ursprünglich bis Sommer 2027 laufende Vertrag des Mittelfeldspielers bei den Steirern wurde einvernehmlich aufgelöst. „Das haben wir bereits erledigt. Ich will nicht irgendein Bundesligaspieler sein. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, mein Studium abzuschließen und anschließend diesen Weg einzuschlagen. Für mich war immer klar, dass ich im Falle einer großen Fußballkarriere sowieso nicht Trainer oder Ähnliches werden wollte“, schilderte Paumgartner seine Beweggründe für den Wechsel ins Unterhaus des Fußballs.

Die Mannschaft des Salzburger-Liga-Meisters soll bereits vom Trainerteam und Teilen des Vorstandes informiert worden sein.