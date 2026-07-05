Bundesliga-Kicker wechselt fix ins Unterhaus

Neo-Nordligist Grödig darf sich über Verstärkung aus der Bundesliga freuen. Die Flachgauer fixierten einen Deal mit einem Mittelfeldspieler des Grazer AK, der in der RB-Akademie ausgebildet wurde und sich künftig mehr auf die berufliche Karriere konzentrieren will. Eine offizielle Bestätigung der Grödiger steht allerdings noch aus.
„Ich habe mich mit Grödig geeinigt“, bestätigte Tim Paumgartner am Sonntagnachmittag im Gespräch mit der „Krone“. Der 21-jährige Salzburger spielte in der abgelaufenen Saison für den Grazer AK in der Bundesliga und kam an der Mur zu sechs Einsätzen.
Laufender Vertrag in Graz aufgelöst
Der ursprünglich bis Sommer 2027 laufende Vertrag des Mittelfeldspielers bei den Steirern wurde einvernehmlich aufgelöst. „Das haben wir bereits erledigt. Ich will nicht irgendein Bundesligaspieler sein. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, mein Studium abzuschließen und anschließend diesen Weg einzuschlagen. Für mich war immer klar, dass ich im Falle einer großen Fußballkarriere sowieso nicht Trainer oder Ähnliches werden wollte“, schilderte Paumgartner seine Beweggründe für den Wechsel ins Unterhaus des Fußballs.
Die Mannschaft des Salzburger-Liga-Meisters soll bereits vom Trainerteam und Teilen des Vorstandes informiert worden sein.
Austria Salzburg geht leer aus
Auch Austria Salzburg streckte seine Fühler ebenso wie Nordligist Hallein nach dem Bundesliga-Kicker aus. Die Violetten wollen in den kommenden Wochen noch die eine oder andere Position im Kader neu besetzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.