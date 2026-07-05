Rumäne schlug Freundin und sperrte sie ein

Ein Rumäne rastete in der Nacht auf Sonntag in Seekirchen völlig aus. Zuerst verletzte er seine Lebensgefährtin am Körper, dann sperrte sie der 24-Jährige in der gemeinsamen Wohnung ein. Die Polizei nahm ihn fest.
Der 24-jährige Rumäne wird von der Polizei beschuldigt, seine Lebensgefährtin am Körper verletzt, genötigt und sie danach in der gemeinsamen Wohnung eingesperrt zu haben. Die Beamten nahmen den Wüterich fest und brachten ihn in die Justizanstalt Salzburg.
Der Mann ist nicht geständig. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen.
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