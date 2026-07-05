Pinzgauer Radler stürzte mit 1,74 Promille im Blut

Betrunken mit seinem Fahrrad gestürzt ist ein 42-jähriger Pinzgauer am Freitagabend in Rauris. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Verletzte vom Roten Kreuz in das Krankenhaus nach Schwarzach gebracht.
Ein Alkoholtest beim 42-jährigen Pinzgauer ergab einen Wert von 1,74 Promille. Noch vor Ort wurde er von Sanitätern des Roten Kreuzes versorgt.
In der Nacht auf Samstag erwischte die Polizei zudem einen 40-jährigen Ukrainer, der mit seinem Fahrrad auf einem Gehsteig in Schlangenlinien unterwegs war. Er verweigerte einen Alkoholtest – und durfte nicht mehr weiterfahren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.