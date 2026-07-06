Bürgerinitiativen legen erneut Transitroute lahm

Anrainer von Sperre nicht betroffen

Für Einsatzkräfte gelten Ausnahmen von den Sperren. Auch Anrainer entlang der Hahntennjochstraße dürfen die Straße weiterhin benützen. Zwischen den beiden Sperrstellen auf der Fernpassstraße bleibt der Abschnitt im Zwischentoren geöffnet, sodass etwa Fahrten zwischen Heiterwang und Biberwier weiterhin möglich sind. Die An- und Abreise in die Zugspitzregion erfolgt während der Sperre über Ehrwald in Richtung Garmisch-Partenkirchen oder über die Berwang-Namloser Straße ins Lechtal.