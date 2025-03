TV-Meisterwerk nahe der Perfektion: „Adolescence“

Was auf den ersten Blick wie eine Folge von „CSI“ oder „Law & Order“ aussieht, entpuppt sich rasch als kritische Auseinandersetzung mit falschen und toxischen Männerbildern, den schlecht bis gar nicht reflektierten Umgang mit sozialen Medien und das Scheitern, diese Themen generationsübergreifend aufzuarbeiten. Dabei packen die Macher von „Adolescence“ (ab sofort auf Netflix) die Zuschauer – im, soweit man das in diesem Zusammenhang so nennen kann, positiven Sinn – an der Gurgel, um sie hautnah am Geschehen teilhaben zu lassen.